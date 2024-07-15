Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 15 Temmuz'u değerlendirdi

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15.07.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz 2016'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'nin, milli iradenin, demokrasinin ve istikbalin yok edilmek istendiği gün olarak tarihe geçtiğini ve Türk milletinin düşmanlara karşı tek yürek olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un Çanakkale ruhu ile büyüyen memleketin evlatları sayesinde bertaraf edildiğini ve tüm dünyaya ne bayrağa ne de vatana el uzatılamayacağının büyük bir cesaret örneğiyle gösterildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki aziz milletimiz, kahraman ceddinin Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tek yürek olarak kutlu bir zafere erişmiş, omuz omuza düşmana kendini siper etmiş, milli iradesine, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmıştır. Ne mutlu bizlere ki böyle büyük bir milletin evlatlarıyız. Aziz milletimiz, bundan sonra da memleketimizin istikbalini hedef alan her türlü iç ve dış saldırılara karşı aynı kararlılıkta ve güçte, milli ve manevi değerlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkacak, aziz şehitlerimizin emanetini layıkıyla koruyacak, 15 Temmuz ruhunu tüm benliğinde yaşatmaya devam edecektir. Bu vesileyle; 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şanlı gazilerimize sağlıklı bir ömür, başımızın tacı kıymetli şehit ailelerimize sabırlar diliyor, aziz milletimize huzur, sağlık ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA

Abdullah Şahin, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement