Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 15 Temmuz'u değerlendirdi

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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz 2016'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'nin, milli iradenin, demokrasinin ve istikbalin yok edilmek istendiği gün olarak tarihe geçtiğini ve Türk milletinin düşmanlara karşı tek yürek olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un Çanakkale ruhu ile büyüyen memleketin evlatları sayesinde bertaraf edildiğini ve tüm dünyaya ne bayrağa ne de vatana el uzatılamayacağının büyük bir cesaret örneğiyle gösterildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki aziz milletimiz, kahraman ceddinin Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tek yürek olarak kutlu bir zafere erişmiş, omuz omuza düşmana kendini siper etmiş, milli iradesine, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmıştır. Ne mutlu bizlere ki böyle büyük bir milletin evlatlarıyız. Aziz milletimiz, bundan sonra da memleketimizin istikbalini hedef alan her türlü iç ve dış saldırılara karşı aynı kararlılıkta ve güçte, milli ve manevi değerlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkacak, aziz şehitlerimizin emanetini layıkıyla koruyacak, 15 Temmuz ruhunu tüm benliğinde yaşatmaya devam edecektir. Bu vesileyle; 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şanlı gazilerimize sağlıklı bir ömür, başımızın tacı kıymetli şehit ailelerimize sabırlar diliyor, aziz milletimize huzur, sağlık ve esenlikler diliyorum."