Kızkalesi'nde Sakinlik Sevenler İçin En Güzel Zaman - Son Dakika
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Kızkalesi'nde Sakinlik Sevenler İçin En Güzel Zaman

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Son günlerde havanın ısınmasıyla birlikte deniz suyunun 23 derecelere ulaştığı Kızkalesi'nde sakinliği sevenler tatillerini geçirmeye başladı. Kızkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçasıdır. Denizi ve altın sarısı kumuyla dikkat çeken Kızkalesi'nde uygun fiyatlarla tatil yapma fırsatı da bulunmaktadır. Tatilciler, denizin ve kumsalın tadını çıkartırken, günü birlik gelenler ise tekne turu yaparak tarihi mekanı gezmektedir. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı, sakinliği tercih edenleri mayıs ve haziran aylarında beklediklerini belirtmiştir.

02.05.2024 09:34
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Sakinliği sevenler için Kızkalesi'nin en güzel zamanı

Son günlerde havanın ısınmasıyla birlikte deniz suyunun 23 derecelere ulaştığı Akdeniz'in incisi Kızkalesi'nde sakinliği sevenler tatilini geçirmeye başladı

MERSİN - Son günlerde havanın ısınmasıyla birlikte deniz suyunun 23 derecelere ulaştığı Akdeniz'in incisi Mersin'in en gözde mekanlarından Kızkalesi'nde sakinliği sevenler tatilini geçirmeye başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Türkiye'nin turizm merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde en güzel zamanlar yaşanıyor. Havanın 28 derecelere ulaştığı bugünlerde deniz suyunun da 23 derece olmasıyla sakinliği sevenler tatillerini geçirmeye Kızkalesi'ne gelmeye başladı. Tatil şehirleri arasında denizi, altın sarısı kumuyla dikkat çeken Kızkalesi'nde tatilciler uygun fiyata tatil yapmanın fırsatını da yaşıyor. 5 gecelik tatil fiyatının otel ve pansiyonlarda 10 ile 15 bin TL'ye gelmesi de tatilcileri cezbediyor. Mayıs ayında tatile gelenler hem denizin, hem kumsalın tadını çıkartıyor. Günü birlik gelenler ise tekne turu yaparak Kızkalesi'ne giderek tarihi mekanı geziyor.

"En güzel zamanları

Şehir dışından tatil amaçlı gelen ve kendini dünyanın harika yerlerinden Kızkalesi'nde bulduklarını belirten Mehmet Uysal, "Şuan en güzel zamanları. Çocuklarla birlikte harika bir zaman geçiriyoruz. Deniz çok güzel. Gelir gelmez denize girdim. İnsan dayanamıyor, Mart ayında da olsak girerdim denize o kadar güzel albenisi var ki. Dünyanın öbür ucundan insanlar geliyor. Oteller de fiyat olarak çok uygun. Gerçekten en güzel zamanları, yoğunlaşmadan herkese tavsiye ederim" dedi.

"Kızkalesi dünyaya açılan turizm kapısı"

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ise, "Sakinliği tercih edenler için mayıs, haziran en güzel dönem. Kurban bayramıyla beraber Eylül'ün 15'ine kadar her yer dolu dolu geçeceği için sakinliği tercih edenleri şimdi bekliyoruz. Fiyatlar çok makul, herkesin bütçesine uygun konaklayacağı tesisler mevcut, alternatifler çok fazla" ifadelerini kullandı.

İnsanların denize girmeye başladığına dikkat çeken Öztop, "Denizin sıcaklığı 23 derece. Tabi Mersin tatil noktasında çok güzel bir yer. 321 kilometre kıyı şeridimiz mevcut. Başlı başına bir destinasyon. Bununla beraber Kızkalesi dünyaya açılan turizm kapısı. Gerçekten muazzam bir denizimiz var, 25 metreden sonra derinleşiyor. Denizin içinde de taş yok. Şuanda üstünde bulunduğumuz altın sarısı kumumuzda da taş yok. Tam denizin ortasında bir de karada kalemiz var. İki kale var, yüzlerde tarihi nokta var. Misafirlerin günlerini kültür turları ile zenginleştirecekleri inanılmaz alternatifler var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kızkalesi'nde Sakinlik Sevenler İçin En Güzel Zaman - Son Dakika

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