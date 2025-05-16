Kızkumu Plajı İddiaları TBMM'ye Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızkumu Plajı İddiaları TBMM'ye Taşındı

CHP'li Cumhur Uzun, Kızkumu Plajı'nın ihalesiz devredildiğine dair iddialarla ilgili soru önergesi verdi.

16.05.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Marmaris Kızkumu Plajı'nın ihalesiz olarak bazı şahıs ya da şirketlere devredildiğine dair iddialar olduğunu belirterek iddialara ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Uzun, "Plajın ihalesiz olarak bazı kişi ya da ya da şirketlere devredildiği iddiaları açıklığa kavuşturulmak zorundadır. Açılan ihalenin neden iptal edildiği, kim ya da kimlerin araya girerek halkın plajını rantın plajı haline getirmek istediği ortaya çıkmalıdır" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, MUÇEV tarafından Marmaris Kızkumu Plajı'nın ihalesiz olarak bazı şahıs ya da şirketlere devredildiğine dair iddialara ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Uzun, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıllar önce, 'Denizler Halkındır' projesi başlatmış ve bu projeyi; 'Vatandaşların denize ve plaja ulaşım hakkını engelleyen tüm engelleri kaldıracağız' diye duyurmuştu" dedi. Muğla kıyılarının yönetiminin, yeni ismiyle "Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma A.Ş" eski ismiyle MUÇEV'e devredildiğini belirten Uzun, MUÇEV'in attığı adımların halkı kıyılardan ve denizden koparttığını kaydetti. Uzun, şunları kaydetti:

"13 günlük şirkete devredilen milyon dolarlık Bozburun Marina"

"Marinalar, plajlar, tesisler ve şirkete bağlanan ne varsa Muğlalıların elinden alınarak adeta yandaşlara aktarıldı. Yapılan birçok iş ve işlemin kamu yararı gözetilmeden, ihaleye dahi çıkılmadan yangından mal kaçırırcasına yapıldığı iddiaları gündemden hiç düşmedi. En son örneklerden biri ise 13 günlük şirkete devredilen milyon dolarlık Bozburun Marina idi. Şirket şimdi de Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Kızkumu Plajı'nın işletmesini bazı kişi ya da şirketlere ihalesiz olarak verdiği iddiaları ile gündemde."

"SİT alanı olan Kızkumu'na, 6 metrekare Yerine 150 metrekare inşaat"

SİT alanı olan Marmaris Kızkumu Plajı'na yasal olarak belirlenen alanın 25 katı büyüklüğünde inşaata başlandığını dile getiren Uzun, "Kızkumu Marmaris'in en önemli turizm alanlarından biridir. Bu alanın kamu yararı gözetilerek işletilmesi gerekmektedir. Ama iddialar çok vahim. Plajın ihalesiz olarak devredildiği ve alana hemen 150 metrekare büyüklüğünde bir tesis inşaatına başlandığı bilgisi var. Böylesine önemli bir alana bu kadar büyük bir yapılaşma hizmet değil rant üretme amaçlıdır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Kıyılar halkındır, Kızkumu halkındır" ifadesini kullandı.

"Plajın ihalesiz olarak bazı kişi ya da ya da şirketlere devredildiği iddiaları açıklığa kavuşturulmak zorundadır. Açılan ihalenin neden iptal edildiği, kim ya da kimlerin araya girerek halkın plajını rantın plajı haline getirmek istediği ortaya çıkmalıdır" diyen Uzun, Kurum'a şu soruları yöneltti:

"En son yapılması için duyuru yapılan ihale neden iptal edilmiştir"

"Kızkumu Plajı günümüz itibariyle kim ya da kimler tarafından işletilmektedir?

Kızkumu Plajının işletme hakkı için en son ne zaman ihale yapılmıştır? İhale şartları nelerdir? İhaleye kaç kişi ya da firma katılmıştır? O ihaleyi kim ya da kimler kazanmıştır?

En son yapılması için duyuru yapılan ihale neden iptal edilmiştir?

Anılan yerin işletme devri ihalesiz yapılmışsa nedeni nedir? Hangi kurul tarafından hangi kriterlere bakılarak kim ya da kimlere verilmiştir?

Plaj işletmesi ilgili şahıs ya da firmaya hangi şartlarla ve hangi bedelle devredilmiştir?

Plaja 6 metrekareyi geçen bir yapının yapılamayacağı ama buna rağmen ihalesiz bir şekilde kiraya verilen şahıs ya da şirketin SİT alanı olan bölgeye 150 metrekare inşaata başladığı doğru mudur? Doğru ise bu konuda bir girişiminiz olacak mıdır?

Bakanlığınız, görevi ve başlattığı kampanya gereği bu ihalesiz devire dair bir soruşturma başlatmış mıdır? Bu devir işleminin iptal edilerek rekabet koşullarını sağlayacak bir şekilde şeffaf bir ihale ile yeniden yapılması için girişimde bulunacak mısınız?

Kıyıların korunması ve işletmesinin, ranttan ve kar hırsından uzak bir şekilde halkımızın yararına daha etkin ve yetkin bir şekilde yapılabilmesi açısından yerel yönetimler eliyle yapılmasına dair bir çalışmanız var mıdır?"

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Milletvekili, Murat Kurum, Marmaris, Politika, Turizm, Güncel, Çevre, Hukuk, Muğla, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızkumu Plajı İddiaları TBMM'ye Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
13:52
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:33:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kızkumu Plajı İddiaları TBMM'ye Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.