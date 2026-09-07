KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarında arama kesintisiz sürüyor - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarında arama kesintisiz sürüyor

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan Filo Jet gemisindeki kayıplar için yürütülen arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi. TCG Alemdar ve TCG Işın'ın dönüşümlü görev yaptığını belirten Üstel, kayıp 14 kişiye ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları yürüten TCG Alemdar ve TCG Işın'ın kesintisiz faaliyetlerine devam ettiğini, yakıt ikmali ve bakım durumlarında gemilerin dönüşümlü çalıştığını bildirdi.

KKTC Başbakanlığı, Ünal Üstel'in, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları ile operasyonda görev yapan TCG Alemdar ve TCG Işın'ın mevcut durumuna ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarının kesintisiz şekilde devam ettiğini belirterek, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Alemdar'ın bölgede arama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Operasyonda görev yapan TCG Işın'ın ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrıldığını ve yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edeceğini aktaran Üstel, her iki geminin de derin sularda yürütülen arama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu bildirdi.

Üstel, operasyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla gemilerin yakıt ikmali, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumlarda, görev değişimlerinin dönüşümlü olarak gerçekleştirileceğini ve arama faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Bununla birlikte, arama çalışmalarının daha da etkin hale getirilmesi amacıyla İstanbul'da, derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti yüksek özel şirketlerle yürütülebilecek çalışmalara ilişkin hazırlanan raporların bugün değerlendirildiğini kaydeden Üstel, "Dolayısıyla söz konusu olan arama çalışmalarının durdurulması değil, tam tersine mevcut imkanların daha da güçlendirilerek çalışmaların etkinliğinin artırılmasıdır. Hükümet olarak kayıplarımıza ulaşmak için gerekli tüm imkanların devreye alınmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Ünal Üstel, Denizcilik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarında arama kesintisiz sürüyor - Son Dakika

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