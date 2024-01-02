 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli davasını takip etmek üzere Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli davasını takip etmek üzere Türkiye'ye geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın duruşmasını, beraberindeki yaklaşık 100 kişilik heyetle takip edeceklerini bildirdi. Üstel, beraberindeki heyetle 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve KKTC'den sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği otele ilişkin yarın başlayacak duruşmayı takip etmek üzere Türkiye'ye geldi.

KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli davasını takip etmek üzere Türkiye\'ye geldi
02.01.2024 - 21:35,
Abone Ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın duruşmasını, beraberindeki yaklaşık 100 kişilik heyetle takip edeceklerini bildirdi.

Üstel, beraberindeki heyetle 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve KKTC'den sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği otele ilişkin yarın başlayacak duruşmayı takip etmek üzere Türkiye'ye geldi.

Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Üstel, 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden yaklaşık bir yılın geçtiğini anımsattı.

Üstel, Kıbrıs'tan gelen 100'e yakın kişiyle davayı takip ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Acı o kadar büyük ki, hiçbir bina yıkımı olmamasına karşın ülkemiz hala kendine gelemedi. Şampiyon meleklerimizi kaybettik. Yaşları 10-15 arasında bulunan geleceğimizi şekillendirecek evlatlarımızı kaybettik. Hocalarımızı kaybettik. Vatandaşlarımızı kaybettik. Şimdi yaşanan bu kötü olayların hukuki süreci başlıyor. İlk davaları görülüyor. 100'e yakın kişiyle bu davaları izlemek için buradayız. Başbakan olarak ben buradayım. Hükümetimizi temsilen 3 bakanımız yanımızda. Bu bakanlarımız aynı zamanda, deprem süresince, günlerce burada kalıp arama kurtarma çalışmalarını koordine eden bakanlarımız ve ekibimiz, ana muhalefet partisi başkanı burada. Sanıyorum bu ekip, ülke olarak bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın somut bir göstergesidir."

Söz konusu davanın binlerce davadan birisi olduğunu aktaran Üstel, "İsias davası aynı zamanda KKTC'de yaşayan herkesin ortak davasıdır. Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de olamaz. Dolayısı ile adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. Biliniz ki; suçlular hak ettikleri en ağır cezaları alınca burada verilen cezalar, gelecekte bu suçlara yeltenenlere karşı da önemli bir ders olacak."

Başbakan Üstel, daha sonra heyetle yarın duruşmanın olacağı Adıyaman'a hareket etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ünal Üstel, Türkiye, Kıbrıs, Yargı, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli davasını takip etmek üzere Türkiye'ye geldi - Son Dakika


20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49
Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı

Son Dakika
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 21:53:31. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli davasını takip etmek üzere Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement