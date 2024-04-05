KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'li Yetkililere Kıbrıs'taki Görüşlerini Aktardı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'li Yetkililere Kıbrıs'taki Görüşlerini Aktardı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'li yetkililere ve sivil toplum örgütü temsilcilerine Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerini iletti. Tatar, Washington'daki temasları kapsamında Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirten Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü şartının önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca Tatar, Amerikan medyasına da açıklama yaparak Kıbrıslı Türk ve Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

05.04.2024 00:13
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'li yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerini aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Washington'daki temasları kapsamında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemi değerlendirdi.

Tatar, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları Amerikalı muhataplarına ilettiğini, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti.

ABD'li yetkililerin KKTC'nin son dönemde gündeme taşıdığı güçlü mesajları yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını anlattı.

"Egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hudson Enstitüsü'nde Amerikalı uzmanlarla yaptığı görüşmenin de faydalı geçtiğini ve Amerikalıların Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Ayrıca Amerikan medyasına da açıklama yapan Tatar, Washington'daki Kıbrıslı Türk ve Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Tatar, cuma günü de New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konularındaki temel başlıkları görüşeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'li Yetkililere Kıbrıs'taki Görüşlerini Aktardı - Son Dakika

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