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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret ederek, turizm faaliyetlerinin artması için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle istişare içerisinde olduklarını belirtti. Tatar, KKTC'nin turizm, yükseköğrenim ve tarım alanında gelişmeye devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Antalya'nın turizm ve tarım birikimini KKTC ile paylaşmasının önemine değindi ve daha sık temasların olması gerektiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Valisi Hulusi Şahin\'i ziyaret etti
06.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:48
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Tatar, "Bizler sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileriyle istişare içerisinde KKTC'nin çehresini, doğasını, her türlü turizme yönelik imkanlarını değerlendirmek suretiyle turizm faaliyetlerinin artması için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı ziyaret sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamada bulundu. KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak gelişmeye devam ettiğini söyleyen Ersin Tatar, bu gelişmenin özellikle turizm alanında, yükseköğrenimde üniversitelerle ve tarımsal alanda olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye'den Anamur Alaköprü Barajı'ndan getirilen yılda 75 milyon metreküp suyun akması ile tarımsal anlamda da bu suyun büyük hizmetleri olacağını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Dolayısıyla bu gibi konuları da burada istişare etme fırsatı buldum. Çünkü Antalya denizinde, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Akdeniz çanağında en büyük, en başarılı bir turizm kenti. Şu anda aldığım bilgilere göre yıllık turist sayısı 25- 30 milyonu bulmuş vaziyette. Pandemi öncesini yakalamış ve aşmış ve buradaki trafik olağanüstü derecede, çeşitli farklı ülkelerden gelen turistlerin ziyaretiyle gerçekten bu bölgenin tanıtımı bakımından Antalya çok büyük işler başarmıştır" dedi.

Antalya'nın turizm ve tarım gibi alanlardaki her türlü birikimi ve tecrübesini KKTC ile paylaşmasının en büyük temennisi olduğunu dile getiren Ersin Tatar, şunları söyledi:

"Tabi bizler KKTC'ni yönetenler başta Cumhurbaşkanı olarak ben, Başbakanımız, Turizm Bakanımız, diğer yetkililer, sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileriyle istişare içerisinde KKTC'nin çehresini, doğasını, her türlü turizme yönelik imkanlarını değerlendirmek suretiyle turizm faaliyetlerinin artması için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Dolayısıyla Antalya ile yapılacak olan çok hibe değerinde çalışmalarımız olacaktır diye düşünüyorum. Geçmişte de böyleydi. Bundan sonra bu temasların bu gibi değerlendirmelerin daha sık olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu tecrübeyi ve dünyaya buraların tanıtılmasında KKTC'nin de bu bölgede bir destinasyon olarak gösterilmesi, tanıtılması önemlidir diye değerlendirmek istiyorum."

Kaynak: DHA
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Antalya, Kıbrıs, Tarım, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

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