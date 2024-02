Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan İsias Otel açıklaması

ADIYAMAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Esin Tatar, İsias Otel enkazında gazetecilere yaptığı açıklamada, " 6 Şubat depremi Kıbrıs Türk'ü için büyük bir acıdır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem bölgesi Adıyaman'a gelerek KKTC'li voleybol sporcuların hayatını kaybettiği İsias Otel enkazını ziyaret etti. İlk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra 35'i KKTC'li voleybolcu, teknik heyet ve velilerinde içinde bulunduğu ve 72 kişinin hayatını kaybettiği otel enkazına geçti.

Enkazda gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersin Tatar, "İsias Otel ile bütün milletimizin yüreği parçalanmıştır. Canlar yanmıştır. Yüreğimiz hala bu acıyı taşıyor. Tabi ki ömrümüz yettiği sürece, yaşadığımız sürece bu acıyı da yaşayacağız. Kıbrıs'ta çok acılar yaşadık. Rum yönetimine karşı büyük savaşlar, büyük olaylar, soykırımlardan geçtik, çok katliamlardan geçtik. Bütün bunla yüreğimizde bu acıyla bu güne kadar geldik. 6 Şubat depremi yine Kıbrıs Türk'ü için acıydı. Bu kadar çocuğu böyle bir bina altında kaybetmek. Bunu kabul edilmesi kolay değildir. Bu acı hep olacak, bu acı hep yüreğimizi bu şekilde parçalayacak ve geleceğe taşıyacaktır. Ben bir kez daha herkese sabırlar diliyorum. Ailelerin feryadı çok büyük, acısı çok büyüktür. Dolayısıyla ben buradan şunu söyleyebilirim. Burada her can bir candır. Dolayısıyla canlarda gitmiştir. Dolayısıyla adaletin tescil edilmesi adaletin yerini bulması için her dava kendi şartlarına göre elbette değerlendirmek durumundadır. Adaletin yerini bulması için gerekli değerlendirmenin mutlaka yapılacağı ve bu konuda Kıbrıs'tan bağımsız Türk yargısına olan güvenimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum" dedi.