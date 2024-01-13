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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi. Tatar, hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı ise çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı
13.01.2024 - 12:48,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün saldırısında şehit olan askerler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehitleri ve yaralı askerleri üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Tatar, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehit ailelerinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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