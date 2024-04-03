KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs müzakereleri için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü şartını vurguladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Rumlar ile resmi müzakerelerin başlaması için Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidinin şart olduğunu yineleyerek, "Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir." dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile cuma günü yapacağı görüşme dolaysıyla ABD'ye hareketi öncesinde Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Tatar, New York'ta bazı temaslarda bulunduktan sonra Guterres ile bir araya geleceğini söyledi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tatar, "Bu görüşmeyi Sayın Genel Sekreter'den biz talep ettik." dedi.
Tatar, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Brüksel'de Avrupa Birliği Devlet Başkanları toplantısında, BM Genel Sekreteri ile Kıbrıs konusunda bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, eşitlik ilkesi çerçevesinde BM Genel Sekreteri Guterres'in kendilerine de ABD'nin New York kentinde randevu verdiğini dile getirdi.
Bugüne kadar sürdürdükleri Kıbrıs'ta "egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerini belirten Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın geçerli olduğunu aktardı.
Tatar, "Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir. Anlaşma ancak iki komşunun işbirliği çerçevesinde olabilir. Bu siyasetten dönüş olmadığını BM Genel Sekreteri Guterres'e bir kez daha ileteceğiz." ifadelerini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dışişleri Bakanlığından bir heyetin dün KKTC'de olduğunu ve görüşme yaptıklarını kaydederek, Türkiye'nin tamamıyla savundukları bu siyasetin arkasında olduğunu vurguladı.
BM tarafından Kıbrıs'ın her iki tarafında ortak zemin araştırması yapıldığını aktaran Tatar, Türkler ile Rumlar arasında ortak bir zemin bulunmadığını söyledi.
Annan Planı oylamasında KKTC'ye verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Tatar, ülkesine yönelik ambargo ve kısıtlamaların bir an önce kaldırılması gerektiğini BM Genel Sekreteri'ne ileteceklerini sözlerine ekledi.
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