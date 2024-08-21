KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mengen\'e Geçti

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BOLU MENGEN'E GEÇTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın programının ardından Bolu'nun Mengen ilçesine geçti. Tatar'ı burada Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve ilçe protokolü karşıladı. Tatar, Başkan Vural Turan ile aşçılık üzerine sohbet edip, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı konutuna Mengenli bir aşçı önerisi istedi. Daha sonra Tatar'a aşçı ceketi hediye edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Mengen Kaymakamlığı'na geçip burada da anı defterini imzaladı.

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),