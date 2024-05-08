KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerelerde taviz vermeyeceklerini BM'ye iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerelerde taviz vermeyeceklerini BM'ye iletti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerelerde taviz vermeyeceklerini BM\'ye iletti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, resmi müzakereler için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi noktasında taviz vermeyeceğini belirterek, BM'ye tutumlarında değişiklik olmadığını iletti. Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti ve görüşmede pozisyonunu bir kez daha yineledi. Cuellar'ın görev süresi 5 Temmuz'da dolacak ve raporunda objektif olması ve doğruları içermesi gerektiği vurgulandı.

08.05.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, resmi müzakereler için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi noktasında taviz vermeyeceğini belirterek, "Tutumumuzda değişiklik olmadığını BM'ye ilettik." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar'ın, yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirildiğini hatırlatarak, "Ortak zemin yoksa, buluşma ve tekrar bir görüşme sürecinin başlamasının hiçbir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Tatar, Kolombiyalı diplomat Cuellar'ın 6 aylık görev süresinin 5 Temmuz'da dolacağına dikkati çekerek, Cuellar'ın görev sonunda yazacağı raporun objektif olması ve doğruları içermesi gerektiğini bildirdi.

Masaya oturmak için Kıbrıs Türk tarafının müktesep haklarının kabul edilmesi gerektiğini yineleyen Tatar, resmi müzakereler için Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi noktasında taviz vermeyeceğini belirtti.

"Tutumumuzda değişiklik olmadığını BM'ye ilettik. Cuellar'a, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ile ancak müzakere masasına geçilebileceği yönündeki tutumumuzu bir kez daha ifade ettim." diye konuşan Tatar, Türkiye'nin, yürüttükleri siyaset konusunda kendilerine desteğinin tam olduğuna işaret etti.

Tatar, Rumların KKTC yetkililerini her platformda engellemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'ya yaptığımız ziyaret öncesinde Güney Kıbrıs, orada yapacağımız konuşma ve çalışmaları engellemek için bazı girişimlerde bulundu. Aynı şeyi Türk dünyasında da yapıyorlar. Şimdi bu zihniyetle biz hangi masaya oturup, neyi çözeceğiz? Masaya oturmak bir şeyi çözmez, esas olan zihniyetin değişmesidir."

BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar da görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, uluslararası toplumun Kıbrıs'ta çözümü desteklemesinin önemli olduğu fikrini Tatar'a aktardığını söyleyerek, "Herkes ilerlemek istiyor ve artık bir şeyler yapmak liderlerin sorumluluğunda. ve umarım insanları dinleyebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini aktaran Cuellar, görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'ın pozisyonunu bir kez daha yinelediğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri tarafından göreve atanmasından sonra 3. kez Kıbrıs'a gelerek taraflar arasında ortak zemin yoklaması yapan Cuellar'ın 14 Mayıs'a kadar Ada'da kalması bekleniyor.

Kaynak: AA

Maria Angela, Kıbrıs, Tatar, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerelerde taviz vermeyeceklerini BM'ye iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 22:45:21. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerelerde taviz vermeyeceklerini BM'ye iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement