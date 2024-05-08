KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerelerde taviz vermeyeceklerini BM\'ye iletti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, resmi müzakereler için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi noktasında taviz vermeyeceğini belirterek, "Tutumumuzda değişiklik olmadığını BM'ye ilettik." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar'ın, yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirildiğini hatırlatarak, "Ortak zemin yoksa, buluşma ve tekrar bir görüşme sürecinin başlamasının hiçbir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Tatar, Kolombiyalı diplomat Cuellar'ın 6 aylık görev süresinin 5 Temmuz'da dolacağına dikkati çekerek, Cuellar'ın görev sonunda yazacağı raporun objektif olması ve doğruları içermesi gerektiğini bildirdi.

Masaya oturmak için Kıbrıs Türk tarafının müktesep haklarının kabul edilmesi gerektiğini yineleyen Tatar, resmi müzakereler için Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi noktasında taviz vermeyeceğini belirtti.

"Tutumumuzda değişiklik olmadığını BM'ye ilettik. Cuellar'a, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ile ancak müzakere masasına geçilebileceği yönündeki tutumumuzu bir kez daha ifade ettim." diye konuşan Tatar, Türkiye'nin, yürüttükleri siyaset konusunda kendilerine desteğinin tam olduğuna işaret etti.

Tatar, Rumların KKTC yetkililerini her platformda engellemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'ya yaptığımız ziyaret öncesinde Güney Kıbrıs, orada yapacağımız konuşma ve çalışmaları engellemek için bazı girişimlerde bulundu. Aynı şeyi Türk dünyasında da yapıyorlar. Şimdi bu zihniyetle biz hangi masaya oturup, neyi çözeceğiz? Masaya oturmak bir şeyi çözmez, esas olan zihniyetin değişmesidir."

BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar da görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, uluslararası toplumun Kıbrıs'ta çözümü desteklemesinin önemli olduğu fikrini Tatar'a aktardığını söyleyerek, "Herkes ilerlemek istiyor ve artık bir şeyler yapmak liderlerin sorumluluğunda. ve umarım insanları dinleyebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini aktaran Cuellar, görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'ın pozisyonunu bir kez daha yinelediğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri tarafından göreve atanmasından sonra 3. kez Kıbrıs'a gelerek taraflar arasında ortak zemin yoklaması yapan Cuellar'ın 14 Mayıs'a kadar Ada'da kalması bekleniyor.