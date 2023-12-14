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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜRKONFED heyetini kabul etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜRKONFED heyetini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) heyetini kabul etti. Tatar, kabulde TÜRKONFED'in çalışmalarıyla ilgili bilgilendirildi ve Gazze'deki insanlık dramından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının KKTC için hayati önemde olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜRKONFED heyetini kabul etti
14.12.2023 - 18:41,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) heyetini kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, kabulde TÜRKONFED'in çalışmalarıyla ilgili bilgilendirildi.

Tatar, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramının sürmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin de 1974 öncesinde benzer olayları yaşadıklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzurun önemini bildiğini söyledi.

Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının, Kıbrıs Türk halkı için hayati önemde olduğunu kaydederek, Türkiye Yüzyılı'nın başarılarının KKTC'ye de olumlu yansımalarının olacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının refahının, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, TÜRKONFED üyelerine başarılar diledi.???????

Kaynak: AA
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Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

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