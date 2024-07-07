KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Balıkesir'de Seminer Verdi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Balıkesir'de Seminer Verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Orhan Tuğbay, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'ne katılarak 'Kazdağları'ndan Beşparmak Dağları'na Bitkilerin Kardeşliği' başlıklı bir seminer verdi. Tuğbay, Balıkesir'e ayrıca müteşekkir olduklarını ve Kıbrıs ile Balıkesir'i 'kardeş şehir' yapacaklarını söyledi.

07.07.2024 09:58
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(BALIKESİR) - KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Orhan Tuğbay, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'ne katılarak "Kazdağları'ndan Beşparmak Dağları'na Bitkilerin Kardeşliği" başlıklı bir seminer verdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda en çok gazisi bulunan Balıkesir'e ayrıca müteşekkir olduklarını vurgulayan Tuğbay, Başkan Ahmet Akın ile görüştüklerini ve Kıbrıs'tan bir şehir ile Balıkesir'i, 'kardeş şehir' yapacaklarını söyledi.

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'ne katılmak için Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Danışmanı Orhan Tuğbay, BAÇEM'de "Kazdağları'ndan Beşparmak Dağları'na Bitkilerin Kardeşliği" konulu bir seminer verdi. Kıbrıs Türk halkının selamlarını ve sevgilerini ileterek konuşmasına başlayan Orhan Tuğbay, şunları söyledi:

"Ahmet Akın Başkanımızla birlikte Kazdağları'yla Beşparmakdağları'nın kardeşliği için güzel işler yapacağız. Bir tane dağımız var o da Beşparmakdağları. Kıbrıs doğusundan batısına 242 kilometre, kuzeyinden güneyine de 36 kilometre olan küçük bir ada. 189 bin hektar tarım arazisine sahip. Kendine has ürünlerin yetiştiği bir ada. Özellikle Akdeniz kültürü olduğu için de narenciye ön plana çıkıyor. Portakal, limon gibi ürünlerde kendimizi geliştirdik, bunların kabuklarından uçucu yağlar elde ettik. Onun dışında 600 bin civarında zeytin ağacımız var. Bunlardan toplamda yıllık 8-15 bin ton arasında rekolte elde ediyoruz. Adamız, maki bitki örtüsüne sahip. Patatesimiz dünyanın en iyi patatesi. Onun tohumlarını sizlere gönderebiliriz, burada yetiştirebilirsiniz. Bu güzel ortamda her şey çok güzel bir şekilde deneyimli ellerde yetişiyor, tebrik ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BAÇEM ile yapacağımız protokolle benzer nitelikte bir merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını, sevgilerini iletiyoruz kendisine. Çok başarılı bir festival izliyorum, görüyorum. Sayın Başkan'ımızla da yapmış olduğum görüşmelerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'yle Kıbrıs'ta 'kardeş şehir' projesini başlatacağız. Şöyle de bir şey var; Kıbrıs'taki 1974'teki Barış Harekatı'nın en fazla gazisi, Balıkesir'den ve bu da bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Balıkesir'e ayrı bir müteşekkiriz. Başkanımızla projeler yapıp daha büyük kardeşlik projeleri ve kültür projeleriyle bu birlikteliği bu güzelliği ileriye taşımak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Balıkesir'de Seminer Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Balıkesir'de Seminer Verdi - Son Dakika
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