KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli siyaset hedefi için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz.

29.01.2025 22:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli siyaset hedefi için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuşan Tatar, iki devletli siyasetten taviz vermeyeceklerini yineleyerek, bundan sonra Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa ancak iki devletin işbirliği şeklinde oluşacağını söyledi.

Tatar, KKTC'nin emin adımlarla geliştiğini vurgulayarak, bu saatten sonra daha önce başarısızlığı tescil edilmiş federasyon temelli görüşmelere geri dönülmeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, KKTC'nin istikbalini ve refahını artırmak, güvence altına almak için göstermekte olduğu sarsılmaz irade ve gayret için milleti adına canı gönülden teşekkür eden Tatar, bugün tanıtımı yapılan KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

Tatar, baskıcı Rum politikasının sonucu 62 yıldır izolasyon altında yaşadıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü, 62 yıldır insanlık dışı izolasyona maruz kalması, temel haklarının ayaklar altına alınması ve zulüm anlayışına mahkum edilmesine rağmen, var oluş mücadelesini sürdürmüş ve asla yılmayarak bugünlere ulaşmıştır. Gelişmek, refah artırmak, ileriye doğru gidebilmek için tek vücut olarak çalışmak olmazsa olmazımızdır."

Tatar, Kıbrıs Türk halkının daima barışçıl halk olduğunu ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini istediğini vurgulayarak, kendisinin halkından aldığı güçle Rum lider ile görüşmeler yaptığını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Haspolat'a ek olarak Akıncılar-Limya sınır kapısının açılmasını önerdiklerini hatırlatarak, mart ayında İsviçre'de, Türkiye, KKTC, İngiltere, Yunanistan ve GKRY'nin katılımı ile düzenlenmesi öngörülen genişletilmiş toplantının henüz kesin tarihinin netleşmediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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