KKTC Cumhurbaşkanı Tatar\'dan Rum lidere: \'\'Sen kimsin be adam? Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye\'ye haddini bildirecek, hadi oradan\'\'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretini 'gayrimeşru' olarak tanımlayan Rum lidere, "Sen kimsin be adam? Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek, hadi oradan" diye cevap verdi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), KKTC'nin Girne kentinde ekonomi toplantısı düzenledi. Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a DESOB'a bağlı oda başkanlarının KKTC ile ticari ilişkilerin artırılması ve sektörler arası çalışmaları hakkında bilgiler verildi. DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve DESOB'a bağlı oda başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı için 3 Mayıs'ta KKTC'ye gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyareti öncesi Rum tarafından yapılan açıklamalara sert bir dille cevap verdi.

"KIBRIS TÜRKÜ HEP TÜRKİYE'NİN GERİ DÖNECEĞİ GÜNÜ BEKLEDİ"

Denizli heyetinin KKTC ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, "Türkiye ile Kıbrıs arasındaki münasebetleri her türlü vesileyi kullanarak artırmak en büyük dileğimdi ve yaşamım boyunca da hep bu ülkü ile var oldum. Çünkü Kıbrıs Türkü bu topraklarda Yunanlılar tarafından bir bakıma katledilirken, göç yollarına zorlanırken biz hep kuzeye baktık, Türkiye'mize baktık, anavatanımıza baktık. Türkiye buradan 1878'de buradan ayrıldıktan sonra bir daha ne zaman geri dönebilecek, buradaki Kıbrıs Türk varlığını ilelebet yaşatabilecek, bütün bu özlemle yaşamımızı sürdürdük. Bizim için en önemli tarih 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti, 1960 Kıbrıs hükümeti anlaşmalarından kaynaklanan tek taraflı müdahale hakkıyla Kıbrıs'a müdahale etti. Daha sonraki süreçte devletleşme ve aşama aşama devletimizi güçlendirme süreci oldu. Sadece bizim 3 bin 800 kilometre toprağımıza değil, aynı zamanda bu devlet sayesinde Doğu Akdeniz'de, mavi vatan ve gök vatandaki tüm hak hukukumuz, her türlü ikbal ve kabiliyetimiz de Türkiye Cumhuriyeti'yle iş birliği içerisinde bu bölgedeki etkinliğimizi ve milli varlığımızı KKTC sayesinde güçlendirdik" diye konuştu.

"SEN KİMSİN BE ADAM?"

"Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Kıbrıs'ı Kıbrıslılar yönetecek. Türkiye buradan gidecek, biz burada kardeşlik ilişkileriyle çok mutlu olacağız" söylemlerinin tamamen bir safsata olduğunu kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'taki KKTC ziyaretine yönelik ve Rum kesimi tarafından yapılan açıklamalara sert cevap verdi. Ersin Tatar, Rum tarafına olan tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bunların hepsi safsatadır, esas olan Türkiye ile birlikte bu milli değerlere sahip çıkmaktır. Biz buradakilere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Allah korusun gün gelir de bu 'federasyon masalı' ile Türkiye'nin buradan çıkartılması olursa, ki zaten asıl hedef de budur. Rum liderin 'Sayın Erdoğan'ın bir şeyler söylemiş, 3 Mayıs'ta burayı gayrimeşru olarak ziyaret edecekmiş, Kıbrıs Türküne onu demiş, bunu demiş' gibi bir söylemi oldu. Sen kimsin be adam. 1960'lı yıllarda 11 sene Kıbrıs Türkü'ne yapılan saldırılar, Kıbrıs Türkü'nü canlı canlı mezarlara gömenler, Kıbrıs Türklerinin adadan göç etmesi için her türlü siyaseti uygulayanlar ve şimdi hala daha bizleri ambargo ve izolasyonlarla inip inim inlettirenler, benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek, hadi oradan" şeklinde konuştu.

DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise, "Denizli'nin üreten, istihdamına destek olan esnaflarımızın oda başkanları ve üst birliği olarak, yavru vatanımız KKTC ile ticari ilişkilerimiz başta olmak üzere turizm, sanat, spor ve her alanda daha güçlü olma adına bizler buradayız. Bu amaçla örneğin Buldan'dan tekstil ürünlerinden şal, havlu, Çameli ilçemizden fasulye ve ceviz, Serinhisar ilçemizden leblebi ve kuruyemiş çeşitleri, Çivril ilçemizden kurutulmuş meyvelerimiz, Çal ve Bekilli Sarayköy, Buldan bölgelerimizden çeşitli kuru üzüm gibi ilçelerimize has ticari faaliyette bulunabileceğimiz ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu vesileler inşallah başlangıç olur. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın Denizli'ye verdiği önemi çok iyi biliyoruz. Önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile de dostlukları bizlere ayrı bir güç vermektedir. Denizli halkı ve bizler de Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın yanındayız ve destekçisiyiz" dedi.