KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Pakistan, KKTC\'ye devamlı destek veren bir ülke"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinde yaşayan Pakistanlılara ekonomiye ve ticarete olan katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Pakistan, KKTC'ye devamlı destek veren bir ülke." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde, Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Navaz Muhammet ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkı ile Pakistan halkı arasında kurulan güzel ilişkilere dikkati çekerek, iki halk arasındaki iletişimin büyük bir önemi olduğunu söyledi.

Pakistan'dan gelen çalışanların, KKTC'nin her alanında emek vererek büyük hizmetler sunduğunu dile getiren Tatar, Pakistanlılara ekonomi ve ticarete olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti sırasında Başbakan Şahbaz Şerif'in, "Pakistan, Kuzey Kıbrıs davasına tam destek vermekte ve bu davada tereddütsüz bir şekilde Türkiye'nin yanında yer almaktadır." açıklamasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Pakistan, KKTC'ye devamlı destek veren bir ülke. Şahbaz Şerif'in açıklaması bize güç vermektedir. Pakistan, hem ana vatan Türkiye hem de KKTC için önemli bir dost ve kardeş ülkedir. Bu dostluk, kardeşlik, inanç ve kültür bütünlüğü aramızdaki bağları güçlendirmektedir."

Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Navaz Muhammet ise 2020 de kurulan derneğin çalışmaları hakkında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgi verdi.

Muhammet, Pakistanlıları bir araya getirmek, sorunlarını çözmek ve kendi kültürlerini KKTC de temsil etmek için yürüttükleri çalışmalara dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.