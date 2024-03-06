Rengim Gökmen yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İş Sanat'ta konser verdi.
İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında düzenlenen konserin solistliğini, piyanist Rüya Taner üstlendi.
Konserde, Ali Hoca'nın Kuzey Kıbrıs'ın halk müziği ezgilerinden esinlenerek bestelediği "Kıbrıs Kapriçyosu", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "21 numaralı Do Majör Piyano Konçertosu" ve Felix Mendelssohn'un "Senfoni No. 4, La Majör Op. 90 İtalyan" eserleri yorumlandı.
Öte yandan, konserin yanı sıra üst fuayede Türkiye İş Bankası Müzesinin düzenlediği "Yeşilada'da 70 Yıl" sergisi sanatseverlerden ilgi gördü.
Sergide, Ada'daki Türklerin milli bir bankaya ihtiyacı dolayısıyla buradaki ilk şubesini yaklaşık 70 yıl önce hizmete sunan Türkiye İş Bankasının hikayesine dair belgeler yer alıyor.
Ayrıca sergide, 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını kuran subaylar tarafından kullanılan haritanın replikası, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce Banka tarafından çektirilmiş tanıtım filmleri ve fotoğraflar bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İş Sanat'ta konser verdi - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti içindeki muhalefetin partiye değil, memlekete kötülük yaptığını belirtti. Bulut, seçim sürecine ilişkin çalışmaları ve sandık güvenliği konusundaki planları hakkında bilgi verdi. Ayrıca CHP'nin İsrail ile ticari ilişkileri hakkında da açıklamalarda bulundu.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin kaybolan mürettebatı için arama çalışmaları sürüyor. Gemide bulunan Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama ekipleri, kayıp kişilerin izlerini açık denizde de arıyor.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen heyelan anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı. Olayın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen toprak kaldırma çalışmaları hala devam ediyor ve günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari B.İ'nin Çarşamba ilçesinde saklandığı evde yakalandığını duyurdu. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Türkiye genelinden 500'ü aşkın kadın girişimci, e-Ticaret Karnavalı'nda bir araya geldi. Etkinlikte, kadın girişimcilere e-ticaret ve pazarlama, iş planı hazırlama, yatırımcıya ulaşma gibi konularda bilgi verildi. Ahoras Üst Yöneticisi Serkan Koçak, Türkiye'de kadın girişimcilerin oranının düşük olduğunu belirterek, hedeflerinin kadın girişimcilerin işlerini yönetebilecekleri bir platform sağlamak olduğunu söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?