KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İş Sanat\'ta konser verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük yapıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti içindeki muhalefetin partiye değil, memlekete kötülük yaptığını belirtti. Bulut, seçim sürecine ilişkin çalışmaları ve sandık güvenliği konusundaki planları hakkında bilgi verdi. Ayrıca CHP'nin İsrail ile ticari ilişkileri hakkında da açıklamalarda bulundu.