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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi bahçesinde gerçekleşen resepsiyondaki konuşmasına, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na giden tarihi süreci anlatarak başladı.

Kıbrıs Türk halkının, üzerinde yaşadığı toprakları herhangi bir ülkeden hediye olarak almadığını belirten Töre, bu toprakların şehit ve gazilerin kanları ve canları sayesinde vatan yapıldığını vurguladı.

"Biz asla KKTC'den, Türkiye'den ve Türk dünyasından vazgeçmeyeceğiz" diyen Töre, KKTC'nin Türklerin milli devleti olduğunu ve devleti çiğnetmemenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Kıbrıs üzerinde oynanan oyunlar bulunduğunu söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde yaşadığını belirtti.

"Kıbrıs Türkü'nün mücadelesi bitmemiştir"

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ da KKTC'nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm şehit ve gaziler ile özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, harekat kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

KKTC'nin kuruluşuna giden yolun zorluk, acı, kan ve gözyaşıyla dolu olduğuna, Kıbrıs Türkü'nün nice katliam ve soykırım girişimlerine göğüs gerdiğine işaret eden Bozdağ, bunları unutmamak ve unutturmamak gerektiğini, KKTC'nin tüm bu mücadeleyi bir gün diplomatik zaferle sonuçlandırarak dünyada hak ettiği yeri alacağını söyledi.

Rum-Yunan zihniyetinin 50 yıldır değişmediğini ve Kıbrıs Türkü'nü azınlık gördüğünü belirten Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin davasından asla vazgeçmeyeceğini, birlik ve beraberlikle tüm hedeflere ulaşacaklarını, KKTC'nin tam bağımsız ve egemen olduğu, iki ayrı halk ve devlet hakikatini herkesin artık kabullenmesi gerektiğini bildirdi.

Bozdağ, "Kıbrıs Türkü'nün mücadelesi bitmemiştir. Kıbrıs Türk'ü uluslararası alanda hak ettiği yeri alacaktır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ada'da barışın kalıcı olması ve KıbrısTürkü'nün haklarının teslim edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Bozdağ, "Türk milleti milli dava etrafında tek yürek olmuş, kenetlenmiş ve eski günlere bir daha dönülmeyeceğine ant içmiştir. Bu haklı davada milli birlik şuurunun devamı vazgeçilmezdir. KKTC'nin tam bağımsız ve egemen bir devlet olarak tarihte yerini alacağına eminiz. Türkiye olarak eşit, egemen devlet tezini her platformda desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da Azerbaycan ile KKTC ilişkilerinin gelişerek devam edeceğini söyledi ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı.

Konuşmaların ardından, resepsiyon Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve Cem Kafkas konseriyle sona erdi.

Resepsiyona, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.