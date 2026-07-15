KKTC'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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KKTC'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

KKTC\'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
15.07.2026 12:43
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri: - "İrade de zafer de bizimdir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehitleri anmak üzere tören düzenlendi.

Girne kentindeki Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen şehitleri anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törene, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından KKTC'ye getirilen 15 Temmuz şehidi Murat İnci'nin kızları Müberra, Dürdane ve Melisa Elif İnci de katıldı.

Tören, şehitlikteki anıta çelenk sunulmasıyla başladı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tören konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da cumhuriyete vurulmak istenen darbenin, şehit ve gazilerin kahraman mücadelesi sayesinde önlendiğini belirterek, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde milletin verdiği mücadelenin bilinmesinin ve toplumsal hafızanın diri tutulmasının önem taşıdığına dikkati çekti.

Darbe girişimi nedeniyle hayatını kaybeden şehitler anısına beş yıl önce Boğaz Şehitliği'ne dikilen zeytin fidanlarının her geçen gün büyüdüğünü aktaran Büyükelçi Başçeri, "İrade de zafer de bizimdir. 15 Temmuz hain darbe girişimini, devlete yönelik büyük tehdidi ortaya çıkardı. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için ölümü görüp ölüme yürüyen Türk milletine aittir." diye konuştu.

Başçeri, darbenin önlenmesiyle bugün küresel ve bölgesel düzeyde etkin, sorumluluk sahibi ve kararlı bir aktör olarak konumlanmış Türkiye'nin istikbale emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayarak, bu yürüyüşü önlemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti.

Tören duaların okunması, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyaretiyle sona erdi.

"Şehit babam ile gurur duyuyorum"

Törene katılan 15 Temmuz şehidi Murat İnci'nin kızı Melisa Elif İnci, AA muhabirine, babasının şehitler diyarında Türk milletini temsil ettiğini belirterek, "Şehit babamla gurur duyuyorum." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında KKTC'ye geldiklerini ifade eden İnci, babasının Türkiye'nin geleceği için hayatını vermekten çekinmediğini anlatarak, "15 Temmuz olduğunda ben küçüktüm. Babam şehit oldu. Ondan sonra biraz değiştim. Bugün aynı olay olsa ben de gider, canımı veririm. İnsanlar vatanları için kendilerini ortaya koymaktan çekinmesinler." diye konuştu.

Türk milletinin iradesini korumak için babasının hiçbir silahı olmadan darbecilere karşı koyarken şehit olduğunu hatırlatan İnci, cesur bir insanın kızı olmaktan her zaman gurur duyacağını söyledi.

Kaynak: AA

Ali Murat, 15 Temmuz, Türkiye, Kıbrıs, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika

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