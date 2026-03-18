KKTC\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Girne'deki Boğaz Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende, Anıtkabir'e gönderilmek üzere Boğaz Şehitliği'nden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye teslim edildi.

Törende hitapta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, bugünün dünya tarihinde görülmemiş bir mücadele ve azmin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine örnek olan Çanakkale Destanı asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Vatan ve özgürlük uğruna canlarını veren binlerce şehidi saygı ve minnetle andıklarını dile getiren Erhürman, binlerce şehit ve gazinin fedakarlıkları sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını onur ve gururla sürdürdüğünü kaydetti.

Erhürman, "Çanakkale geçilmez" sözlerinin, milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olarak tarihe kazındığına dikkati çekerek şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuşmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler sunuldu ve dualar okundu.

Başkent Lefkoşa'da da Tekke Bahçesi Şehitliği'nde tören düzenlendi. Çelenklerin şehitliğe sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu'nun, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladığı törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Talu ve 1'inci Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Ahmet Cin, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Çanakkale şehitleri, KKTC'nin Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele kentlerinde düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı.