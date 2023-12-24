 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC'de 60 yıl önceki "Kumsal Baskını"nda şehit olanlar anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'de 60 yıl önceki "Kumsal Baskını"nda şehit olanlar anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 60 yıl önce Rum çetelerinin gerçekleştirdiği "Kumsal Baskını"nda şehit olan Kıbrıs Türkleri için anma töreni düzenlendi.

KKTC\'de 60 yıl önceki "Kumsal Baskını"nda şehit olanlar anıldı
24.12.2023 - 17:56,
Abone Ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 60 yıl önce Rum çetelerinin gerçekleştirdiği "Kumsal Baskını"nda şehit olan Kıbrıs Türkleri için anma töreni düzenlendi.

Barbarlık Müzesi bahçesindeki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Lefkoşa Merkez Komutanı Piyade Albay Hakan Çınar, muharip derneklerden temsilciler, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 60 yıl önce dünya tarihinde az rastlanır bir barbarlık yaşandığını belirterek, Rumların "Kumsal Baskını"nda Binbaşı Nihat İlhan'ın ilk eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Kutsi, Murat ve Hakan'ın da aralarında bulunduğu 11 Türk'ü katlederek, Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıs'ı Türklerden temizleyip Ada'yı Yunanistan'a bağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Tatar, 1963'ten 1974'e kadar Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara, garantör İngiltere ile Birleşmiş Milletlerin (BM) göz yumduğunu dile getirerek, "Ne mutlu bize ki 20 Temmuz 1974'te ana vatan Türkiye ve Mehmetçik Ada'ya ayak basarak şu anda KKTC'nin oluşmasına ve kurumsal yapısına büyük hizmetler vermiştir." ifadelerini kullandı.

Tören, konuşmaların ardından katılımcıların Barbarlık Müzesi'ne yaptıkları geziyle son buldu.

Kanlı Noel

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırıldı ve Ada'daki Türklere karşı sistemli saldırıların başlangıcı kabul edildi.

Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde 20 Aralık 1963 gecesi otomobillerine açılan ateş sonucu Zeki Halil ve Cemaliye Emirali şehit edildi.

Rum çeteleri, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te "Kumsal Baskını" olarak anılan saldırılarda, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunun da aralarında bulunduğu 11 kişiyi katletti.

Binbaşı İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan'ın banyo küvetinde ölü bulunduğu Lefkoşa'daki ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kıbrıs, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 60 yıl önceki 'Kumsal Baskını'nda şehit olanlar anıldı - Son Dakika


18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13
Canlı anlatım! Derbi başladı Canlı anlatım! Derbi başladı
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

Son Dakika
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbi başladı
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 19:18:10. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'de 60 yıl önceki "Kumsal Baskını"nda şehit olanlar anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement