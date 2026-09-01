KKTC'de alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Elmas Demir'in Eskişehir'deki çocukları annelerinden gelecek haberi bekliyor - Son Dakika
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KKTC'de alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Elmas Demir'in Eskişehir'deki çocukları annelerinden gelecek haberi bekliyor

KKTC\'de alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Elmas Demir\'in Eskişehir\'deki çocukları annelerinden gelecek haberi bekliyor
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KKTC'nin Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan Filo Jet isimli yolcu gemisinde kaybolan 58 yaşındaki Elmas Demir'in Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan çocukları, annelerinden gelecek iyi haberi bekliyor. 5 çocuk annesi Demir'e arama kurtarma çalışmalarında henüz ulaşılamadı. Kızı Özge Demir, videolarda annesinin çığlık seslerini duyduğunu belirterek yetkililerden yardım isterken, oğlu Uğur Demir annesinin kayıp 20 kişi arasında olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 58 yaşındaki Elmas Demir'in Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan çocukları, annelerinden gelecek iyi haberi bekliyor.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan "Filo Jet" isimli geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada kaybolan 5 çocuk annesi Elmas Demir'e bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında henüz ulaşılamadı.

Yaklaşık 2 yıldır KKTC'de bir otelde çalıştığı öğrenilen Demir'in, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan çocukları annelerinin bir an önce bulunmasını istiyor.

Demir'in kızı Özge Demir, gazetecilere, gemide yaşananlara ilişkin videolarda annesini gördüğünü söyledi.

Yetkililerden bir haber beklediğini ifade eden Demir, "Ne olursunuz annemi bulun. Biz sizden bunu istiyoruz. Ne olursunuz bize yardım edin. Çaresiz bir durumdayız. Benim annem orada, babam perişan bir halde." diye konuştu.

Demir, annesinin gemiye bindikten sonra babasını arayıp haber verdiğini anlatarak, "Saat 11.00 civarlarında babamı aramış, 'Bindim ben' demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12.00'de her şey kesilmiş, babam ulaşamamış." ifadelerini kullandı.

Kazadan bir gün önce annesiyle görüşmüş

Elmas Demir'in oğlu Uğur Demir de zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Annesinin denizde olduğunu düşündüklerini kaydeden Demir, "Annem suyun altında. Denizden çıkanların içinde değil, listeler açıklandı. Kayıp olan 20 kişinin arasında." dedi.

Demir, kazadan bir gün önce telefonla görüştüğü annesine bilet alması için para gönderdiğini belirterek "Annem bileti aldı, gelecekti. Gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu, ondan sonra bir daha haber alamadık." diye konuştu.

Çocuklardan Cemal Demir ise olayla ilgili izlediği videoda annesinin çığlık seslerini duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elini uzatıyor ama kimsenin yardım etmediğini görüyorum. Annem bağırıyor, 'Tut, tut' diye bağırıyor. Gemi batarken resmen içine giriyor annem. Ben ne yapacağım? Haberini alamıyoruz. Denizin altında mı, sürüklendi mi onu da bilmiyoruz."

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Elmas Demir'in Eskişehir'deki çocukları annelerinden gelecek haberi bekliyor - Son Dakika

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