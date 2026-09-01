KKTC'de batan Filo Jet gemisinden kurtarılan 13 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilerek Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika
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KKTC'de batan Filo Jet gemisinden kurtarılan 13 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilerek Türkiye'ye gönderildi

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KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olan Filo Jet isimli yolcu gemisinden yaralı kurtarılan 19 kişiden 13'ü, Lefkoşa ve Girne'deki hastanelerdeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Yetkililer, taburcu edilen yaralıların konsolosluk işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. Gemiden 241 kişi kurtarılırken, kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden yaralı olarak kurtarılan 13 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filo Denizciliğe ait Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kurtarılarak Lefkoşa ve Girne'deki hastanelerde tedavi gören 19 kişiden 13'ü taburcu edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesinde tedavi gören 14 yaralıdan 10'u, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesindeki 4 yaralıdan 2'si ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesindeki 1 yaralının tedavileri tamamlandı.

Yetkililer, taburcu edilen yaralıların konsolosluk işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderildiğini kaydetti.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin enkazının, denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KKTC'de batan Filo Jet gemisinden kurtarılan 13 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilerek Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika
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