KKTC'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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KKTC'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tüm şehirlerindeki camilerde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

02.08.2024 16:38
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tüm şehirlerindeki camilerde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Platformunun çağrısıyla, cuma namazının ardından başkent Lefkoşa ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'deki camilerde yüzlerce kişinin katılımıyla Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra dualar edilerek, İsrail'in saldırganlığı kınandı.

Lefkoşa'da Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde cemaat, gıyabı cenaze namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dualar etti.

Cami çıkışında bazı kişiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Cami cemaatinden Abdullah Aktaş, AA muhabirine, İsrail'in savaşı tüm Orta Doğu'ya yayma gayretine girdiğini ve tüm dünyanın "itidal" çağrılarına rağmen İsrail'in bunları kulak ardı ettiğini söyledi.

Ülkelerin İsrail zulmüne sessiz kalmalarının halkları tedirgin ettiğini dile getiren Aktaş, "Biz de bugün İsrail'in bu hoyratça tavrı ve zulümlerini kınamak, şehit lider Heniyye'yi anmak ve tavrımızı göstermek için buradayız." diye konuştu.

Heniyye'nin gıyabi cenaze namazına katılanlardan Salih Kaptan da "İsrail'in, ABD kontörlünde dünyada Müslümanlara karşı yok etme eylemlerine giriştiğini" ifade etti.

Kaptan, "Artık biz Müslümanlar olarak buna 'dur' diyebilmeli ve birlik olmalıyız." dedi.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Platformunun yarın da Lefkoşa'da miting düzenleyerek, Heniyye'ye yönelik suikastından dolayı İsrail'i protesto edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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