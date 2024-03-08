KKTC\'de kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlayan mutfak hizmete açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlamak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan mutfak, hizmete açıldı.
KKTC'nin kırsal kesimlerdeki kadınların evlerinde yaptıkları turşu, macun, reçel ve konsantre içecekleri daha hızlı ve standartlar dahilinde üretmelerini sağlamak üzere Artisan İstasyon Mutfağı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA-Koop) işbirliğinde ve TİKA'nın destekleriyle Dikkarpaz bölgesinde kurulan "Artisan Dipkarpaz Mutfağı" için açılış töreni düzenlendi.
Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Töre, kadınların toplumsal yaşamın her alanında yer alabilmeleri için mücadele ettiklerini, kadınların yaşamın tüm alanlarında önünün açılmasının devletin görevi olduğunu vurguladı.
Büyükelçi Metin Feyzioğlu da kadınların artık gizli güç olmaktan çıkarak toplumun önünde koşan lokomotif haline dönüştüğüne dikkati çekerek, "En öndesiniz, emsalsiniz, herkese örneksiniz." diye konuştu.
Açılışını yaptıkları projenin önemine işaret eden Feyzioğlu, ortaya çıkarılan işin büyük emek ürünü olduğunu kaydetti. Feyzioğlu, katkı koyanlara teşekkür etti.
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