KKTC\'de Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

18.02.2026 19:27
Kuzey Kıbrıs'ta ramazan etkinlikleri ve iftar sofraları hazırlandı, 227 bin kişi konuk edilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "on bir ayın sultanı" ramazan için planlanan tüm hazırlıklar tamamlandı.

Manevi iklimin en yoğun hissedildiği ramazan ayı, Ada genelinde düzenlenen etkinlikler ve kurulan iftar sofralarıyla karşılanıyor.

Manevi hazırlıklar kapsamında camilerde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Şehrin meydanları ve ana caddeleri ise "Hoş Geldin Ramazan" yazılı ışıklı mahyalar ve süslemelerle donatıldı.

Ada'nın dört bir yanına, ramazan boyunca toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla iftar çadırları kuruldu.

Edinilen bilgilere göre, ramazan süresince bu çadırlarda yaklaşık 227 bin kişi iftarda konuk olacak. Vatandaşlar, kurulan bu sofralarda paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşayacak.

KKTC genelinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları, ramazan boyunca sadece yemek dağıtımı değil, çeşitli kültürel etkinliklerle de bu ayın ruhunu yaşatmaya hazırlanıyor.

"Kardeşlik ve dostluk bağlarımızı pekiştirmek isteyen tüm kardeşlerimizi ramazan sofralarımıza bekliyoruz"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, AA muhabirine, "Her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi olarak Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile birlikte ramazan sofraları kuracağız." dedi.

Ada genelinde 17 sabit, 48 gezici noktada yaklaşık 227 bin kişiyi ramazan sofralarında ağırlamayı öngördüklerini belirten Başçeri, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının manevi atmosferini bizimle yaşamak, aynı sofraları paylaşarak kardeşlik ve dostluk bağlarımızı pekiştirmek isteyen tüm kardeşlerimizi ramazan sofralarımıza bekliyoruz. Şimdiden tüm İslam aleminin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizin ramazanı hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

