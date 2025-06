KKTC\'de Rodin Heykelleri Sergilendi

Haber: Hilal Solmaz

(GİRNE) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), modern heykel sanatının öncülerinden Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in orijinal eserlerine ev sahipliği yapıyor. 31 orijinal Rodin heykelinin bulunduğu ve Doğu Akdeniz'in en büyük Rodin Koleksiyonu olma özelliğini taşıyan The Arkın Rodin Collection Gallery, Girne'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

"Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu" adlı sergi, koleksiyon sahibi Erbil Arkın'ın, 16 yaşından bu yana tutkuyla bir araya getirdiği orijinal Rodin eserlerini ilk kez kamuya açık olarak sunuyor.

Sergide, Rodin'in tamamlayamadığı "Cehennemin Kapıları" çalışmasındaki Dante figürü, "Adem", "Havva" ve "Öpüşme" gibi başyapıtlar yer alıyor. Koleksiyonun odak noktasında, Rodin'in ruh katmayı başardığı güçlü estetik anlayışını yansıtan özgün parçalar bulunuyor.

KKTC'li iş insanı ve koleksiyoner Erbil Arkın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Rodin heykellerinden oluşan koleksiyonunu evinde tuttuğunu, ilk kez sergileme kararının, kurucusu olduğu Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile geliştiğini söyledi. Arkın, "Normalde koleksiyonumu evimde saklarım, ama bu kez sanatın paylaşılması gerektiğini hissettim" dedi.

Rodin'e olan ilgisinin, 16 yaşında başladığını anlatan Arkın, bu tutkusunu, çocukluk yıllarında İngiltere'deki eğitim hayatında fark ettiğini belirtti. Erbil Arkın, "Bir müzede Rodin'in eserini gördüğümde mermerden böyle canlı bir şey yapılabilmesi beni çok etkiledi. Gidebildiğim müzelerde diğer eserleri de çıktı karşıma. Onun eserlerinde bir ruh, bir canlılık var" diye konuştu.

Arkın, The Arkın Rodin Collection Gallery'de şu an Fransız heykeltraş Rodin'in başyapıtlardan oluşan toplam 31 orijinal heykelin bulunduğunu bildirdi.

KKTC'nin simgesi haline gelecek yeni heykel projesi

Öte yandan Arkın, KKTC'nin simgesi haline gelecek yeni bir heykel projesi üzerinde de çalışıyor. "Asil Köylü" adını taşıyan ve 40 metre yüksekliğinde planlanan anıt heykel için uluslararası bir yarışma düzenlendi. Projeyi kazanan Hollandalı sanatçı Lotta Blokker'ın tasarımıyla ilgili konuşan Arkın, "Toprağa sahip çıkın. Çünkü bizim köylümüz asildir" ifadelerini kullandı.