KKTC'de Türkiye Desteğiyle Projeler Açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin desteği ile bugün bazı projelerin temel atma töreni ve açılışını yaptıklarını kaydederek, "Kıbrıs Türkü yalnız değildir, bu yolculukta her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde yapılan Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılış töreninde hitap etti.

Tatar, Kuzey Çevre Yolu ve bugün açılacak kavşakla başkent çevresindeki trafiğinin rahatlatılacağını kaydederek, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin tamamlanması ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yenilenmesiyle Lefkoşa'daki devlet hastanelerinin yatak kapasitesinin 1000'e ulaşacağını söyledi.

KKTC ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Tatar, törenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün bir ifadesi ve haykırışı olduğunu vurgulayarak "Bugün bağımsız ve (Rumlar'dan) ayrı devletimizle yürüyebilmenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Tatar, bugün Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelinin atıldığını hatırlatarak, Covid-19 salgını sırasında yaşadıkları güçlükleri Türkiye'nin destekleri sayesinde atlattıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin desteğiyle bugün bazı projelerin temel atma törenini ve açılışını yaptıklarını anlatan Tatar, "Kıbrıs Türkü yalnız değildir, bu yolculukta her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır. Bugün KKTC'de bazı projelerin temel atma ve açılışı yapılıyor. Ama bunlar da yeterli değil çünkü KKTC gelişiyor, büyüyor." diye konuştu.