KKTC'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KKTC makamları tarafından sürdürülen yoğun arama kurtarma çalışmalarına Türkiye tarafından tam destek verildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'den iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iki gemisinin arama kurtarma faaliyetlerine dahil olduğu aktarıldı.

Açıklamada, daha fazla can kaybının önlenmesi ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların KKTC makamlarıyla yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam ettiği kaydedildi.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. 259'u yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün müdahale ettiği olaya, Türkiye'den Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD birimleri arama kurtarma gemileri, helikopterler ve uzman personelle destek veriyor.