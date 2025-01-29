KKTC Hedefi: Sürdürülebilir Kalkınma

Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliğine dayalı ilişkileri en üst seviyelere çıkardıklarını ve böyle devam ettiklerini belirterek, "Hedefimiz, güçlü, istikrarlı, planlı ve sürdürülebilir kalkınma hedefini yakalamış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir." dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bazı temas ve açılışlara katılmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Üstel, burada yaptığı açıklamada, KKTC ile Türkiye arasındaki sarsılmaz ilişkileri daha üst seviyelere taşımak istediklerini söyledi.

Hükümete geldiklerinde, geçmişteki istikrarsızlıklar nedeniyle yarım kalmış birçok proje ve reformu tamamlamak üzere çaba harcadıklarını anımsatan Üstel, "İşte 5 yıllık kalkınma planı da bunlardan birisiydi. Bu nedenle bugün kalkınma planını son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile bugün kalkınma planı ve diğer projeleri ele alacaklarını anlatarak, Yılmaz'ın KKTC'ye yaptığı ziyaretin tarihi olduğunu ifade etti.

Üstel, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda, ülkemizde devam eden projelerin geldiği aşamaları da ele alacağız. Bunun yanında yeni projelerimizin ne zaman başlatılacağı üzerinde de duracağız. Hastane projelerimiz başladı, devam ediyor. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi, Girne Doğu Çevre Yolu Projesi, Karpaz'a yol projesi gibi projeler gündemimizde olacak. Devam eden okul projelerimiz var. Devam eden diğer sağlık projelerimiz var. Geçen yıl gündemimize aldığımız KKTC'nin enerji arzının karşılanmasına yönelik projelerimiz var. Hepsini gözden geçireceğiz. Diğer yandan artık tamamlanması an meselesi olan ve KKTC Devleti'nin bir simgesi haline dönüşerek yüzyıllar boyunca varlığını koruyacak, yeni Cumhurbaşkanlığı ve yeni meclis binamızın projesi var. Gördüğünüz üzere bu yıl ve 2026 yılı içerisinde hayat bulacak pek çok projemiz ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızın doğrudan hayatına dokunacak. Özellikle yol projeleri, hastane projeleri, eğitim, tarım, su ve enerji projeleri ülkede yaşayan herkesin hem hayatına dokunacak hem de hayat seviyesini yükseltecek."

Başbakan Üstel, Türkiye ile karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliğine dayalı ilişkileri en üst seviyelere çıkardıklarını ve böyle devam ettiklerini anlatarak, "Hedefimiz, güçlü, istikrarlı, planlı ve sürdürülebilir kalkınma hedefini yakalamış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir." diye konuştu.

Üstel, KKTC'nin dünya ile kucaklaşan ve rekabet eden bir devlet olması için planlı kalkınmanın önemine işaret ederek, ülkesinin kalkınması için gerekli adımları atacaklarını sözlerine ekledi.