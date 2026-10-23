KKTC, Libya Meclisinin onayladığı Türkiye-Libya deniz mutabakatını selamladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Libya Temsilciler Meclisi tarafından 2019'dan bu yana yürürlükte olan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisince kabul edilmesi hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında 2019'dan bu yana yürürlükte olan Mutabakat Muhtırası'na ilişkin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

KKTC'nin, Türkiye'nin Akdeniz havzasında barış, güvenlik ve istikrarı tesis etmeye yönelik vizyonunu tam bir dayanışma içinde desteklediği kaydedilen açıklamada, "Uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde şekillenen ve bölgedeki gerçekleri yansıtan bu tarihi adımı selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Libya Temsilciler Meclisi 20 Ekim'de, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.