KKTC Meclis Başkanı'ndan İslam dünyasına insani kriz çağrısı - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı'ndan İslam dünyasına insani kriz çağrısı

24.06.2026 13:03
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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Bakü'deki İSİPAB konferansında İslam ülkelerine ortak duruş çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tanınmasının kalıcı çözüm için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu insani krizler karşısında ortak ve kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirterek Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerine daha güçlü destek verilmesi çağrısında bulundu.

Öztürkler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) 20. Konferansı'nda konuştu.

İslam coğrafyasının birçok bölgesinde ağır insani krizlerin yaşandığını ifade eden Öztürkler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere Lübnan, Sudan, Suriye, Batı Trakya, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde ve Arakan'da masum sivillerin yaşamını yitirdiğini, milyonlarca insanın yerinden edildiğini söyledi.

Bu insanlık dışı saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Öztürkler, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve tüm mağdurlara sabır diledi.

Öztürkler, yaşanan acılar karşısında İslam ülkelerinin tek ses ve tek yürek olarak ortak, güçlü ve kararlı bir duruş ortaya koymaları gerektiğine inandığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca kimliğini, inancını ve varlığını korumak adına büyük mücadele verdiğini kaydeden Öztürkler, toplumun ağır bedeller ödediğini, göçlere ve çeşitli kısıtlamalara maruz kaldığını ancak milli ve manevi değerlerinden hiçbir zaman taviz vermediğini vurguladı.

Yaklaşık 70 yıldır Kıbrıs Türk halkının siyasi, ekonomik, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda dünyadan izole edilmeye çalışıldığını ifade eden Öztürkler, son 50 yılda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin bu haksızlıkların giderilmesi ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla daha güçlü bağlar kurabilmesi amacıyla önemli kararlar aldığını söyledi.

Bu desteklerden dolayı üye ülkelere teşekkür eden Öztürkler, "Birliğimize üye kardeş ülkelerden beklentimiz, Kıbrıs Türk halkının haklı ve meşru taleplerine daha güçlü destek verilmesi, KKTC ile parlamenter, ekonomik, sportif ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönünde somut adımlar atılmasıdır." dedi.

Öztürkler, 1975 yılından bu yana İslam Konferansı Örgütü ve İİT ile çeşitli düzeylerde ilişkilerini sürdüren KKTC'nin statüsünün güçlendirilmesi ve daha ileri seviyelere taşınması yönündeki beklentilerinin tarihsel sürecin doğal sonucu olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasının kalıcı çözümün anahtarı olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Kıbrıs meselesine ilişkin adil ve sürdürülebilir tek çözüm, ancak adadaki mevcut gerçekliklerin yani iki ayrı egemen devletin kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması, kalıcı bir çözümün anahtarıdır ve vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Anavatan Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonuna verdiği desteğe de değinen Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm" anlayışına verdiği güçlü destek dolayısıyla teşekkür etti.

Uluslararası topluma yaptığı çağrıda, Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Öztürkler, adadaki mevcut gerçekliğin daha yapıcı bir yaklaşımla değerlendirilmesini istedi.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Dış Politika, Güncel, Kıbrıs, Gazze, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Meclis Başkanı'ndan İslam dünyasına insani kriz çağrısı - Son Dakika

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