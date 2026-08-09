Öztürkler: KKTC, Türkiye'nin desteğiyle gelişiyor - Son Dakika
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Öztürkler: KKTC, Türkiye'nin desteğiyle gelişiyor

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- "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin mali, iktisadi destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da gelişmeye devam etmektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin mali, iktisadi destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da gelişmeye devam etmektedir." dedi.

24. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali'ne katılmak için Hatay'a gelen Öztürkler, Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Öztürkler, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın yaşadığı acıları derinden hissettiklerini söyledi.

Afet sonrası kentin yeniden inşasının kolay olmadığını dile getiren Öztürkler, şöyle konuştu:

"Burada ana vatan Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü gerçekten gördük ve hissettik. Yüzde 85'i yıkılmış bir şehrin tekrardan inşa edilmesinden dolayı hem Türkiye Cumhuriyetimizin değerli Cumhurbaşkanı'na hem de ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük bir güçtür, tekrardan bir şehri yaratmak kolay değildir."

Ziya Öztürkler, kentin toparlanmasındaki çalışmalarından dolayı Vali Masatlı ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Türkiye ile KKTC arasında sarsılmaz ve koparılamaz bağlar olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin mali, iktisadi destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da gelişmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Öztürkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs konulu açıklamalarına destek verdiklerini, KKTC'de iki halk ve iki devletin olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini kaydetti.

Masatlı da Türkiye ile KKTC'nin ortak tarih, ülkü ve değerlere sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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