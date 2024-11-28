KKTC\'nin 41. Yılı Bakü\'de Kutlandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kutlandı.

KKTC'nin Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Turganer, Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) başarıyla tamamlanması nedeniyle Azerbaycan'ı kutladı.

Turganer, Kıbrıs Türk halkına Rumlar tarafından uygulanan baskı ve zulümlerden, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı'ndan ve KKTC'nin kuruluş sürecinden bahsetti.

Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve bağımsızlıklarından vazgeçmeyeceklerini dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Turganer, "41 yıl önce kurulan demokratik, laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir devlet olan cumhuriyetimiz, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yıllardır uyguladığı haksız ve insanlık dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen halkımızın iradesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile günden güne gelişerek güçlenmeye ve kalkınmaya devam etmektedir." dedi.

Turganer, Kıbrıs adasında iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin bulunduğunu, sürdürülebilir bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili ve haklarının teslimi ile mümkün olacağını belirtti.

KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Turganer, "KKTC ile kardeş Azerbaycan arasındaki gönül birliği son dönemde daha da güçlenmiştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 'Bizim Türk dünyasından başka ailemiz yoktur' sözü bizim için bir yol haritasıdır ve bu yolda çalışmak en büyük ödevimiz ve sorumluluğumuzdur. Azerbaycan ile KKTC parlamentoları arasında dostluk gruplarının kurulması, Aliyev'in çizdiği yol haritasının en güçlü kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Turganer, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın temmuzda Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet edilmesinin Azerbaycan'ın Kıbrıs Türkü'ne verdiği desteğin somut yansıması ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına verilen güçlü mesaj olduğunu vurguladı.

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de, en güneydeki Türk devleti olarak jeopolitik rolünün her geçen gün arttığını söyleyen Turganer, "Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki, mavi vatandaki temsilcisi KKTC'nin barış ve istikrarın anahtarı olduğu açıktır. Büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türkleri olarak devletimizi, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız. Anavatanımızın güçlü siyaseti ve iradesi, Doğu Akdeniz'de ve yaşadığımız topraklardaki meşru hak ve çıkarlarımızın en büyük teminatıdır." şeklinde konuştu.

???????- "Kıbrıs'taki soydaşlarımızın mevcut durumu tüm Türk halkları için ciddi endişe kaynağıdır"

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Feyziyev konuşmasında, "Bir zamanlar soykırım ve yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya kalan Kıbrıslı Türkler, ortak değerleri ve Türk kimliğine olan derin bağlılıklarıyla her zaman büyük Türk Dünyasının ayrılmaz parçası olmuştur. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın mevcut belirsiz durumu tüm Türk halkları için ciddi endişe kaynağıdır." ifadesini kullandı.

KKTC'nin çifte standartlar ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirten Feyziyev, "Bu taraflı yaklaşım bağlamında, tüm Türk halklarının Kıbrıs'ta yaşayan Türk kardeşlerimize haklı olarak manevi ve siyasi destek vermesi, onların küresel siyasi ve ekonomik sistemlere entegrasyonunu savunması doğal ve çok önemlidir. Azerbaycan, KKTC ile Orta Asya devletleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesinde, siyasi ve ekonomik boşlukların giderilmesinde önemli rol oynamaktadır." dedi.

Feyziyev, Azerbaycan'ın iş, eğitim, turizm ve kültür camiasına KKTC ile işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Bakü'de 11-22 Kasım'da COP29 düzenlendiği için bugün yapılan resepsiyonda, konuklara Türk mutfağından çeşitli tatlar ikram edildi.