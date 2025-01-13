KKTC'nin bağımsızlık liderleri Denktaş ve Küçük Antalya'da anıldı - Son Dakika
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KKTC'nin bağımsızlık liderleri Denktaş ve Küçük Antalya'da anıldı

KKTC\'nin bağımsızlık liderleri Denktaş ve Küçük Antalya\'da anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs'ın toplum lideri olarak bilinen siyasetçi Dr. Fazıl Küçük, Antalya'da düzenlenen törenle anıldı.

13.01.2025 17:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs'ın toplum lideri olarak bilinen siyasetçi Dr. Fazıl Küçük, Antalya'da düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi koordinesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Denktaş vefatının 13. yılında, Küçük ise 41. ölüm yıl dönümünde dualarla yad edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kıbrıs Şehitleri Parkı'ndaki anma töreninde, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün hayatlarını Kıbrıs davasına ve Kıbrıs Türklerinin haklarına adadıklarını ifade etti.

Türk milleti için önemli olanın bağımsızlık ve özgürlük olduğunu vurgulayan Şahin, "Her Türk vatandaşının ortak hissiyatı budur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'İstiklal ve Cumhuriyet, benim karakterimdir' sözleriyle bunu açıkça belirtmiştir. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş, hayatlarını Kıbrıs Türk davasına vakfettiler. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyanın onurlu devletleri arasında yer alıyorsa, bunu o büyük davaya inanan kahramanlara borçluyuz." diye konuştu.

Şahin, KKTC ile Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağının her zaman devam edeceğini sözlerine ekledi.

Törene, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Vural Önal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'nin bağımsızlık liderleri Denktaş ve Küçük Antalya'da anıldı - Son Dakika

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