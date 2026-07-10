KKTC'ye Doğal Gaz Tedarik Mutabakatı İmzalandı

(LEFKOŞA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını duyurdu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, imza töreninin KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte gerçekleştirildiğini belirtti.

Proje kapsamında Türkiye ile KKTC'yi deniz altından birbirine bağlayacak doğal gaz altyapısının kurulacağını ifade eden Yılmaz, doğal gaz iletimini sağlayacak boru hatları, alım terminalleri ve yardımcı tesislerin inşa edileceğini kaydetti.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile birlikte Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan 'KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı'nın imza törenini gerçekleştirdik. Türkiye ve KKTC'yi deniz altından birbirine bağlayacak olan proje kapsamında doğalgaz iletimini sağlayacak boru hatları, alım terminalleri ve yardımcı tesisler inşa edilerek KKTC'nin doğal gaza erişimini sağlayacak altyapı oluşturulacak."

Doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçilecek; enerji arz güvenliği daha da güçlenirken ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacak.

Enerji alanında attığımız bu adımın ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşıyacak tarihi bir dönüm noktası olacağına inanıyor, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."