Kobani Davası: Siyasi Parti Temsilcileri ve Vatandaşlar Duruşmayı Takip Etmek İçin Toplandı

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşma öncesi, bazı siyasi parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyen vatandaşlar kampüs önünde toplandı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki CHP heyeti de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mahkeme heyetinin bugün tarihi bir karar verebileceğini belirterek, "Bugün aslında hem iktidar hem de mahkeme heyeti ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya. Mahkeme heyeti aslında tarihi bir karar verebilir. Bu davayı tarihi bir fırsata çevirebilir." dedi.
Bugün tahliyelerin olmasını beklediklerini ifade eden Bakırhan, "Haksız, hukuksuz bir şekilde yıllardır içeride olan arkadaşlarımızın beraat etmelerini bekliyoruz. Dolayısıyla bugün mahkeme heyetinin bu tarihi sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da arkadaşlarının serbest bırakılması ve tahliye edilmesini istedi. Yargının güvenilirliğini yitirdiğini, bunun geri kazanılması gerektiğini savunan Hatimoğulları, şunları kaydetti:
" Türkiye'de ortak yaşamı hep birlikte inşa etmek için bu dava bir fırsattır. Bizler diyoruz ki gelin bu fırsatı birlikte değerlendirelim. Bu işe Kobani kumpas davasından başlayalım ve bu ülkede demokrasi ile ortak yaşamı hep birlikte tesis edelim. Bunu umut ettiğimizin bir kez daha altını çiziyorum."
"Yasaya, vicdanınıza göre karar verin"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da uzun süredir görülen bu davada CHP grubu olarak adaleti, Türkiye'deki tüm partiler ve vatandaşlar için aradıklarını söyledi.
Davayı yöneten yargıçlara seslenen Başarır, "Yasaya, vicdanınıza göre karar verin. Her türlü siyasi baskıdan uzak durun. Maalesef ki ülkemizde özellikle son 10 yıldır kararlar yasaya ve vicdana göre değil Türkiye'deki siyasi iklime göre veriliyor." ifadelerini kullandı.
Davanın tüm süreçlerini takip etiklerini belirten Başarır, "Bugün karar bekliyorduk, karar verilmiyor ama biz adaletin ihtiyacı olduğu her yerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra olacağız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kobani Davası: Siyasi Parti Temsilcileri ve Vatandaşlar Duruşmayı Takip Etmek İçin Toplandı - Son Dakika
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