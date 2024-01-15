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Kobani olayları davasında Gültan Kışanak'ın reddi hakim talebi reddedildi - Son Dakika
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Kobani olayları davasında Gültan Kışanak'ın reddi hakim talebi reddedildi

Kobani olayları davasında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu yargılanan Gültan Kışanak'ın mahkeme heyetine yönelik reddi hakim talebi reddedildi.

Kobani olayları davasında Gültan Kışanak\'ın reddi hakim talebi reddedildi
15.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:39
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'KOBANİ olayları' olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu yargılanan Gültan Kışanak'ın mahkeme heyetine yönelik reddi hakim talebi reddedildi.

6- 8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Sebahat Tuncel katılırken, Gültan Kışanak ile Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da duruşmayı takip etti.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Tutuklu yargılanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın avukatı Cihan Aydın, müvekkilinin görev yaptığı süre boyunca yaptığı konuşmaların mahkemeye getirilerek hangi eyleminin suç teşkil ettiğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Aydın, müvekkiline isnat edilen suçların herhangi bir delille desteklenmediğini iddia etti. Müvekkilinin 75 gündür kanunsuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu savunan Aydın, 20 farklı konu ile müvekkilinin tutukluluğuna da itiraz ederek, tahliye talebinin değerlendirilmesini talep etti. Aydın ayrıca, mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik reddi hakim talebinde bulundu.

Kışanak da reddi hakim talebini tekrarlayarak, "Bunun nedenlerini yazılı olarak belirteceğiz. Öncelikle dokunulmazlığımı yok saydınız. 'Şu an milletvekili değilsin, istediğimi yaparım' diyemezsiniz. Darbecilerin ortaya koymuş olduğu iddialara karşı bana 'savunma yap' diyorsunuz. 10 yıldır karşısına çıkmadığım hakim, savcı kalmadı. Benim savunamayacak hiçbir faaliyetim yoktur. 2009'da Meclis'te Kürt sorunu ile ilgili yapılan özel oturumda konuşmuşum. Hukuki dayanağı olmayan delillerle beni itham ediyorsunuz. Hayatımı ortaya döküp yalan yanlış şeylerle suçlanıyorum. Biz bu hukuksuzluklara ortak olmamak ve sizi teşhir etmek için sizi reddediyorum. Adil ve dürüst bir yargılama yapmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Kışanak'ın reddi hakim talebini, duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle reddetti. Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.

Kaynak: DHA
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