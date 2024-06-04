Koç Ortaokulu Öğrencileri Kitaplarını Tanıttı - Son Dakika
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Koç Ortaokulu Öğrencileri Kitaplarını Tanıttı

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Beylikdüzü'nde bulunan Koç Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve yazarların destekleriyle bir yıllık çalışmanın ardından kaleme aldıkları kitaplarını tanıttı. Etkinlikte kitap yazan öğrencilerden Egehan Kılıç, telefon bağımlılığının arkadaşlık ilişkisini zayıflattığını anlatmak istediğini belirtti. Fuarda, 400 minik yazarın yazdığı kitaplar sergilendi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Çocuk Edebiyatı Yazarı Renan Özdemir ve öğrenci velileri de açılışa katıldı.

04.06.2024 18:30
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BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan Koç Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve yazarların destekleriyle bir yıllık çalışmanın ardından kaleme aldıkları kitaplarını tanıttı. Etkinlikte kitap yazan öğrencilerden Egehan Kılıç, "Kitabımda, telefon bağımlılığının arkadaşlık ilişkisini zayıflattığını anlatmak istedim" dedi.

Beylikdüzü'nde bulunan Koç Ortaokulu'nda, geleneksel olarak düzenlenen Küçük Yazarlar, Büyük Hayaller Kitap Fuarı'nın bu yıl 7'incisi düzenlendi. Fuarda, Koç Ortaokulu'nda eğitim gören 400 minik yazar, Türkçe öğretmenlerinin danışmanlığında bir yıl süren çalışmanın ardından yazdıkları kitapları tanıttı. Fuarın açılışına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Çocuk Edebiyatı Yazarı Renan Özdemir ve öğrenci velileri katıldı.

"BU ETKİNLİK ÇOCUKLARI YÜREKLENDİRDİ"

Yazar Renan Özdemir, çocukların çok iyi kitaplar yazdığından söz etti. Özdemir, yapılan etkinlikle ilgili, "Etkinlik harika. Birçok okulda birçok şenlikler gördüm ama ilk kez bir yazar şenliği diyeceğim imza günü ilk kez karşılaştım. ve muhteşem çiziktirmişler, yazmışlar, etmişler... Hepsi birer kitap haline getirmiş. Çok büyük bir olay. Neden büyük bir olay? İşin mutfağını öğrendiler ve yazarlığa bir adım attılar. Yani çocuk kendi kafasında hayal kuruyor tamam ama yüreklenmesi için bir şeylerin olması gerekir. İşte bu etkinlik onu gösteriyor. Çocuk bir medeni cesaret buluyor, bu anlamda çok önemli gelişiyor. Aslında bayağı var, özellikle isimler çok ilgimi çekti. Örnek verirsem bir 'Dedemin telefonu' isimli kitap vardı. O çok ilgimi çekti. 6 Şubat depreminde telefonla ulaşma çabasını anlatmış bir öğrenci, müthiş etkilendim. Bunun yanında gizemli konular, korku konuları, çocukların fantastik yazıları çok hoşuma gitti. Bir öğrencinin epilepsi hastalığı hakkında yazdığı ki bence çok önemli, bu vardı. Bunlar gerçekten dikkat çekici konulardı" dedi.

TELEFON BAĞIMLILIĞININ ZAYIFLATTIĞI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİ ANLATTI

Etkinlikte kitap yazan öğrencilerden Egehan Kılıç, "Arkadaşlıklarla ilgili ama nasıl arkadaş bulunacağını da anlattım. Mesela arkadaşlık olmadan önce nelere dikkat edeceğimizi kitaba yazdım. Böyle bir de Ahmet'in arkadaşları ile arkadaş bulma hikayesini yazdım. Telefon bağımlılığının arkadaşlık ilişkisini zayıflattığını anlatmak istedim kitap kapağında. Telefon bağımlılığı olursa arkadaşlık ilişkileri çok zayıf olur. Çok zayıf olduğu için de hiç arkadaşımız olmaz. Türkçe hocamın sayesinde yazdım. Öğretmenimiz bir tane proje verdi. Proje ise bu geldiğiniz etkinlik yani 'Küçük Yazarlar Büyük Hayaller' etkinliğinin projesiydi" ifadelerini kullandı.

Sakura ve Zeytinağacı isimli kitabı yazan öğrenci Elif Naz Yüksekdevrez, "Yazdığım kitabın adı Sakura ve Zeytin Ağacı. Bu kitapta bir kız var o kızın sakura ve zeytin ağacı için yaptığı faydalı işleri anlatıyor. Yani sakura ve zeytin ağacının imkansız bir aşkı var birbirlerine aşıklar ve onları kız kendisine verilen tılsım sayesinde birleştiriyor" diye konuştu.

Koç Ortaokulu Öğrencileri Kitaplarını Tanıttı
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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