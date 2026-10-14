Koç ve Bitlis Eren üniversiteleri Tıp Fakültesi için anlaşma imzaladı

(ANKARA) - Koç Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi arasında Kardeş Üniversite Programı Mutabakat Anlaşması imzalandı. Törende konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, devlet ve vakıf üniversitelerinin bilgi, tecrübe ve kaynaklarını paylaşmalarının yükseköğretim sistemine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Koç Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve akademik iş birliğini geliştirmek amacıyla Kardeş Üniversite Programı Mutabakat Anlaşması imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törende Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti ile Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından imzalanan mutabakat kapsamında kısa süreli öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, akademik personelin gelişimine yönelik eğitimler ile kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde iş birliği öngörülüyor.

İki üniversite arasında kurulacak iş birliğiyle Koç Üniversitesi'nin akademik birikiminden yararlanılarak Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eğitim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

"ÜNİVERSİTELERİMİZİN GÜÇLÜ YANLARININ ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, devlet ve vakıf üniversitelerinin bilgi, tecrübe ve kaynaklarını paylaşmalarının yükseköğretim sistemine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Özvar, "Üniversitelerimizin tek tip olmasını, hepsinin birbirinin aynı olmasını istemiyoruz. Aksine bütün üniversitelerimizden beklediğimiz kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmanın dışında belirli alanlarda uzmanlaşmalarını bekliyoruz" dedi.

Üniversitelerin güçlü oldukları alanlarda ihtisaslaşmalarını ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmalarını önemsediklerini vurgulayan Özvar, farklı kurumsal yapılara sahip üniversitelerin birbirlerinin imkanlarından yararlanmasının başarılı uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacağını ifade etti.

Bitlis Eren Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana önemli bir gelişme gösterdiğini belirten Özvar, üniversitenin bölgesine ve Türk yükseköğretimine değer katan kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitesini daha ileriye taşıyarak Bitlis'in ve bölgenin kalkınmasına daha fazla katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Özvar, Koç Üniversitesi ile kurulan kardeşlik ilişkisinin bu gelişimi destekleyeceğini kaydetti.

Koç Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu'nun 2026 Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi'nde ilk sırada yer aldığını hatırlatan Özvar, üniversitenin 2027 yılı QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda 329'uncu sırada, Times Higher Education sıralamasında ise 326-350 bandında bulunduğunu belirterek, üniversite yönetimini ve akademisyenleri tebrik etti.

Koç Üniversitesinin bundan sonraki hedefinin önce dünyanın ilk 200, ardından ilk 100 üniversitesi arasına girmek olması gerektiğini vurgulayan Özvar, üniversitenin akademik birikimi ve araştırma altyapısıyla bu hedeflere ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Üniversiteler arasında öğretim elemanı hareketliliğinin önemine dikkati çeken Özvar, akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini farklı üniversitelere taşımasının ülkenin kalkınması açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece İstanbul'daki, sadece kampüsteki, sadece kapalı duvarlar arasındaki çalışmalar yeterli değildir. Öğretim elemanlarının arı gibi hareket etmesi, zihninde ve elinde taşıdığı polenleri diğer üniversitelere de sunması ülkemizin kalkınması için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle Koç Üniversitesi'ni yakından izleyeceğiz."

TIP FAKÜLTESİNE DESTEK VE ORTAK BİLİMSEL PROJELER

Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin eğitim, araştırma ve bilimsel danışmanlık desteğiyle Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin akademik kapasitesinin güçlendirilmesini önemsediklerini belirten Özvar, araştırma altyapılarından karşılıklı yararlanılmasının da iki kuruma katkı sağlayacağını ifade etti.

Özvar, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer fon kaynaklarına yönelik ortak projelerin hazırlanmasını, akademik yayınların artırılmasını, teknoloji transferi ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

Eren Holding'in Bitlis Eren Üniversitesi'nin gelişimine sağladığı desteği ve iki üniversite arasındaki iş birliğine aracılık etmesini değerli bulduklarını belirten Özvar, Eren ailesine ve holding yönetimine teşekkür etti.

Koç Grubu'nun ve Koç ailesinin eğitime katkılarına da değinen Özvar, merhum Vehbi Koç'un öncülüğünde gelişen eğitim yoluyla topluma hizmet anlayışının üniversiteler, burslar ve farklı destek programlarıyla geniş bir toplumsal karşılık bulduğunu söyledi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SİTTİ: "BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZDA TOPLUMSAL ETKİYİ DE BÜYÜTÜYORUZ"

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, inovasyonun, araştırmanın ve üniversitelerin toplumsal ve ekonomik etkisinin giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Koç Üniversitesi'nin güçlü araştırma altyapısını, akademik deneyimini ve eğitim alanındaki birikimini Bitlis Eren Üniversitesi ile paylaşmaya önem verdiklerini ifade eden Sitti, iki üniversitenin birbirinden öğrenerek birlikte üretmesinin önemine dikkati çekti. Sitti, "Türkiye'nin iki farklı coğrafyasından iki üniversiteyi ortak bir amaç etrafında buluşturan anlamlı bir iş birliğinin ilk adımını atıyoruz. Yükseköğretimde en çok ihtiyaç duyduğumuz yaklaşımlardan birinin, üniversitelerimizin birbirlerinin bilgi birikiminden, deneyimlerinden ve güçlü yönlerinden daha fazla yararlanması olduğuna inanıyorum. Çünkü bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor. Birlikte çalıştığımızda yalnızca kendi kurumlarımızın imkanlarını geliştirmekle kalmıyor, ortaya koyabileceğimiz toplumsal etkiyi de büyütüyoruz" dedi.

Eren Holding Başkanı Ahmet Eren'in iki üniversiteye sağladığı katkıların kurumlar arası iş birliğine dönüşmesinin önemine değinen Sitti, "Ahmet Bey'in farklı biçimlerde desteklediği iki üniversite, artık kendi bilgi birikimlerini, deneyimlerini ve imkanlarını da bir araya getiriyor. Böylece bireysel katkılarla başlayan bu değerli eğitim yatırımları, kurumlar arası bir iş birliğine ve daha geniş bir toplumsal etkiye dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ELMASTAŞ: "PROTOKOLÜ SOMUT SONUÇLARA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Koç Üniversitesi ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek özellikle Tıp Fakültesi'nin gelişimi ve bölgenin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için Koç Üniversitesi'nin akademik birikiminden yararlanmak istediklerini söyledi.

İhtiyaç duyulan branşlarda doktor desteği sağlanmasına yönelik imkanların değerlendirilmesinin önemine işaret eden Elmastaş, "Amacımız, imzalanan protokolü yalnızca bir iyi niyet belgesi olarak bırakmayıp karşılıklı fayda üreten, sürdürülebilir ve somut sonuçlar ortaya koyan bir iş birliğine dönüştürmektir." dedi.

Eren Holding Başkanı Ahmet Eren, Bitlis'in ekonomik açıdan dezavantajlı illerden biri olduğunu belirterek şehre yatırım yapılmasının önemini vurguladı.

Koç Grubunu sanayi ve ticaret alanında örnek aldıklarını, Koç Üniversitesi'nin de yüksek akademik başarı düzeyine ulaştığını ifade eden Eren, iki üniversitenin birlikte yürütecekleri çalışmalarla Türkiye'ye hizmet edeceklerini söyledi.

İstanbul Divan Kuruçeşme'de düzenlenen törene Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın yanı sıra Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Eren Holding Başkanı Ahmet Eren, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Koç ve Eren ailelerinin temsilcileri ile üniversitelerin yöneticileri katıldı.

Tören, mutabakatın imzalanmasının ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.