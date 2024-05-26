Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeler Ele Alındı - Son Dakika
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Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeler Ele Alındı

Kocaeli Bilişim Fuarı\'nda Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeler Ele Alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirliğinde kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, 100 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 24 Mayıs'ta ziyarete açılan, bilişim uzmanları, akademisyenler, meslek kuruluşları ve öğrencileri bir araya getiren fuarda, yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmeler ele alındı. Fuarı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firmalardan bilgi aldı. Hisarcıklıoğlu'na, ziyaretinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş eşlik etti.

26.05.2024 18:55
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirliğinde kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, 100 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 24 Mayıs'ta ziyarete açılan, bilişim uzmanları, akademisyenler, meslek kuruluşları ve öğrencileri bir araya getiren fuarda, yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmeler ele alındı.

Fuarı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firmalardan bilgi aldı.

Hisarcıklıoğlu'na, ziyaretinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeler Ele Alındı - Son Dakika
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