Kocaeli Bilişim Fuarı Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeleri Ele Alıyor - Son Dakika
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Kocaeli Bilişim Fuarı Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeleri Ele Alıyor

Kocaeli Bilişim Fuarı Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeleri Ele Alıyor

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmeleri ele alıyor. Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji üssü olduğunu vurgulayarak, kentin üretim ve istihdam açısından önemli bir konumda olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise teknoloji atölyeleriyle yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını hedeflediklerini ifade etti. Fuar, 26 Mayıs'a kadar devam edecek ve yapay zeka ile birlikte diğer teknolojik gelişmeleri ele alacak.

24.05.2024 14:14
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Yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin ele alınacağı Kocaeli Bilişim Fuarı açıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'nin, "bilim, sanayi ve teknoloji üssü, bilişim, inovasyon ve AR-GE'nin başkenti" olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin orta ve yüksek teknoloji kullanan ve üreten bir yapısı bulunduğunu, sınırlarında Bilişim Vadisi, Togg, TÜBİTAK gibi önemli kurumların yer aldığını ifade eden Yavuz, kentin üretim ve istihdam anlamında önemli bir lokasyonda bulunduğunu kaydetti.

Yavuz, kentin gelecek yıllarda ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını dile getirerek, "Devletlerin hür ve bağımsızlığı bilim, sanayi ve teknolojideki rekabetten geçiyor. Bu anlamda Milli Teknoloji Hamlesi'yle öncelikle yüksek teknolojili ürünlerin gerçekleştirilmesi, yeni birtakım teknolojilerin elde edilmesi ve bu alanda rekabet etmek üzere yola çıktık. Bugün savunma sanayisinde geldiğimiz yer, asla tesadüf değildir. Bu, yıllarca verilen emeğin sonucudur." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da teknolojinin gelişim evrelerini anlatarak, kurdukları teknoloji atölyeleriyle yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak istediklerini ifade etti.

Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasının başarının en önemli yollarından biri olduğuna değinen Büyükakın, gençler arasından insanlığın yaşam biçimini değiştirecek fikir ve çalışmaların çıkacağına inandığını kaydetti.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ise her yıl artan bir katılımla her kesime hitap eden, nitelikli ihtisas fuarları ile Kocaeli'yi tanıtan çalışmalar yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Fuarın açılışına, Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, ilçe belediye başkanları, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOTO, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirliğinde kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş tarafından gerçekleştirilen fuara, 90 firma katılıyor.

Bilişim uzmanları, akademisyenler, meslek kuruluşları ve öğrencileri bir araya getirecek fuarda, 3 gün boyunca yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmeler ele alınacak.

Fuar, 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Bilişim Fuarı Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeleri Ele Alıyor - Son Dakika

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