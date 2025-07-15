Gölcük'te FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılında anma programı düzenlendi.
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Gölcük İlçe Müftüsü Emin Yılmaz tarafından dua edildi.
Konuşmaların ardından tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz Şehidi Edip Zengin Darıca'daki mezarı başında anıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Edip Zengin için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Tören, 15 Temmuz şehitleri adına dua okunmasıyla başladı. Ardından Darıca Belediyesi Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarına ve özel harekat polisi Edip Zengin'in kabrine karanfil bırakıldı.
Törene, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?