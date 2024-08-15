Kocaeli'de 150 Bin Binanın Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılması Gerekiyor - Son Dakika
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Kocaeli'de 150 Bin Binanın Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılması Gerekiyor

Kocaeli\'de 150 Bin Binanın Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılması Gerekiyor

Marmara Depremi'nin yıkıma yol açtığı Kocaeli'de yapılan bir çalışma sonucunda, 2007 yılından önce yapılan 200 bin binanın incelenmesi sonucu 150 bin bağımsız birimin güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerektiği belirlendi.

15.08.2024 14:16
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Marmara Depremi'nin yıkıma yol açtığı Kocaeli'de kentsel dönüşümde öncelikli bölgelerin belirlenmesi amacıyla 2007 yılından önce yapılan 200 binanın incelenmesi sonucu 150 bin bağımsız birimin güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerektiği belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi desteğiyle geçen yıl başlattığı "Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi Projesi" kapsamında kentteki yapı stoku incelendi.

Kentte 2007 yılı öncesi yapılan yaklaşık 200 bin binanın incelendiği projede, 1999'dan önce inşa edilen 126 bin 461 ile 2000-2007 yıllarında yapılan 31 bin 129 bina olmak üzere toplam 157 bin 590 yapıya ilişkin risk analizi raporu hazırlandı.

Kentsel dönüşümde öncelikli bölgelerin belirlenmesi amacıyla tarama faaliyeti temmuzda tamamlanan çalışmada, 150 bin bağımsız birimin güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerektiği tespit edildi.

"Bütün öncelikleri depreme yönelik sıraladık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından geçen 25 yılda birçok noktada afetin izlerinin silindiğini söyledi.

Kentte daha yapılması gereken işlerin olduğunu belirten Büyükakın, "Biz de bu dönemin bütün önceliklerini depreme yönelik olarak sıraladık." dedi.

Büyükakın, "Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi Projesi" kapsamında kentteki bina stokunun depreme karşı dayanıklılığını tespit etmek amacıyla önemli bir çalışmayı tamamladıklarını kaydetti.

Marmara Depremi'nden önce ve 2007 yılından önce yapılan binaların tamamının dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Bu 2007'den sonra yapılanların hepsi problemsizdir anlamına gelmiyor. Sonrasında gerek inşaat aşamasında gerekse devamında müdahaleler olabilir, onların da kontrolü gerekir." diye konuştu.

Büyükakın, "Riskli Alanlar Yönetmeliği"ne göre bir tarama faaliyeti gerçekleştirildiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Elimizde bir envanter var. Nerede ne var, nereden başlanması gerekir? Bunu biliyoruz. Şu anda onun fizibilitesi yürütülüyor. İlçe ilçe, mahalle mahalle yapı stokunun risk analizleri ve dönüşüm planlaması çalışmalarını yürütüyoruz. Bina stokunun dayanıklılığına ilişkin çalışmanın yanında kamu binalarının ve köprülerin taranması, sanayi yapılarının afete hazırlık planlarının taranması, ayrı bir çalışma başlığıyla devam ediyor. Zemin etütleri bir yandan devam ediyor. Taramalar tamam, taramalar doğrultusunda fizibilite etütleri yapılıyor. Ön tespitlerimize göre 150 bin bağımsız birimin (bina değil) - bunların 30 bini kadar ticari alan, geri kalanları konut- güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerekiyor. Dolayısıyla özel sektörün de bir şeyler yapması lazım, insanların bir çaba içerisinde olması lazım. Dolayısıyla çok ince eleyip sık dokuyan ama vakit de kaybetmeyen bir yaklaşım içinde çalışıyoruz."

"6 bine yakın konutta yenileme çalışmaları devam ediyor"

Büyükakın, afet sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin planların da hazırlandığını, bütün senaryoların da güncellendiğini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Büyükakın, depremden bu güne Kocaeli'de 27 bine yakın yeni konut yapıldığını aktararak, "Bunun içinde TOKİ, Emlak Konut, Kent Konut var. Kentin 7 noktasında kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor ama bunlar dönüşmesi gereken, yenilenmesi gereken stokla kıyaslandığında hala yeterli sayılar değil. 6 bine yakın konutta yenileme çalışmaları, yeni stok üretme çalışmaları devam ediyor. Şahısları da yerinde dönüşüme teşvik edecek fizibilite çalışmalarını devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, 688 taşınmaz kültür varlığı yapısının da tek tek ziyaret edildiğini, deprem risklerinin gözlemlendiğini ve olası yıkılma durumunda potansiyel can kaybı riskinin incelendiğini kaydetti.

Deprem eğitim çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Büyükakın, bu kapsamda yaklaşık 10 bin kişiye deprem eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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