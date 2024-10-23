Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldürmekle suçlanan babanın cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldürmekle suçlanan babanın cezai ehliyeti tam çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

23.10.2024 15:17
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.R. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu okunarak dosyaya konuldu.

Katılan vekilleri, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanık M.R. ise ilaç tedavisi gördüğünü belirterek, "Adli Tıp Kurumu'ndaki psikologlar ilaçları ömür boyu kullanmamı yoksa eski halime geleceğimi söylediler. Eve 3 defa girip çıkmışım. Olaya ilişkin hala tedavi görmekteyim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 23 Mart 2023'te polis ekipleri, Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları M.R'nin, "Çocuklarımı cennete gönderdim." şeklinde söylemlerde bulunması üzerine Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve gitmişlerdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yağmur R. (13) ve Yunus Emre R'nin (10) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba M.R. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "üstsoy veya altsoydan birine ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldürmekle suçlanan babanın cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika

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