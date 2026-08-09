Kocaeli'de 2400 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Kocaeli'de yapılan operasyonda 2400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'de 2 bin 400 litre kaçak etil alkol ele geçirilen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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