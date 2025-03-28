Kocaeli'de 6 Bin Güvenlik Görevlisi Bayramda Hizmette

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde kentte 6 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Aktaş, kentte bayram için alınan trafik tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Karamürsel ve Gebze uygulama noktalarında inceleme yapan Aktaş, ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

Aktaş, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Kocaeli'den geçen devlet yollarında ve otoyollarda yoğunluk olacağını öngördüklerini söyledi.

Bu yoğunluk göz önünde bulundurularak tedbirler alındığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğunluk başlamış bulunmakta. Öncelikle trafik yoğunluğunun azaltılması, yollarda oluşabilecek trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine yönelik Ankara yönündeki otoban üzerinde ve D-100 üzerinde İçişleri Bakanlığımızın kararıyla biz de Valilik olarak tedbirlerimizi aldık. Çekici, tır ve kamyonların, bugün saat 16.00'dan itibaren pazar saat 01.00'e kadar geçişlerine müsaade edilmeyecek. Bu araçlar arkadaşlarımız tarafından uygun yerlere park ettirilecek. Bu vesileyle yollardaki yoğunluğun büyük ölçüde önüne geçileceğini düşünüyoruz."

Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların huzurlu, güvenli ve esenlik içinde bayramlarını geçirmeleri için tüm önlemleri aldığını vurguladı.

6 bin personel görev yapacak

Vali Aktaş, 25 radar noktasının da bayramda aktif olacağı bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem motorize ekiplerimiz hem asayiş ekiplerimiz hem JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekiplerimiz hem de sabit noktalarda çalışacak arkadaşlarımızla 6 bin jandarma ve emniyet personelimiz, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmeleri için mesai yapacak. Bu tedbirlerin dışında yine İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli tedbir planlamalarını bayrama göre yaptılar. Ticaret İl Müdürlüğümüz de bayram boyunca yapılacak denetlemelerin planlamalarını yaptı. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın bayramı huzurlu ve sağlıklı geçirmesi için planlamalarını yaptılar. Bayram boyunca da bu tedbirlerimiz sürecek."

Açıklamanın ardından Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığında incelemelerde bulunan Aktaş, personelle bayramlaştı.