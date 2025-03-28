Kocaeli'de 6 Bin Güvenlik Görevlisi Bayramda Hizmette - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de 6 Bin Güvenlik Görevlisi Bayramda Hizmette

Vali Aktaş, Ramazan Bayramı'nda Kocaeli'de 6 bin güvenlik personelinin görev yapacağını duyurdu.

28.03.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde kentte 6 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Aktaş, kentte bayram için alınan trafik tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Karamürsel ve Gebze uygulama noktalarında inceleme yapan Aktaş, ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

Aktaş, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Kocaeli'den geçen devlet yollarında ve otoyollarda yoğunluk olacağını öngördüklerini söyledi.

Bu yoğunluk göz önünde bulundurularak tedbirler alındığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğunluk başlamış bulunmakta. Öncelikle trafik yoğunluğunun azaltılması, yollarda oluşabilecek trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine yönelik Ankara yönündeki otoban üzerinde ve D-100 üzerinde İçişleri Bakanlığımızın kararıyla biz de Valilik olarak tedbirlerimizi aldık. Çekici, tır ve kamyonların, bugün saat 16.00'dan itibaren pazar saat 01.00'e kadar geçişlerine müsaade edilmeyecek. Bu araçlar arkadaşlarımız tarafından uygun yerlere park ettirilecek. Bu vesileyle yollardaki yoğunluğun büyük ölçüde önüne geçileceğini düşünüyoruz."

Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların huzurlu, güvenli ve esenlik içinde bayramlarını geçirmeleri için tüm önlemleri aldığını vurguladı.

6 bin personel görev yapacak

Vali Aktaş, 25 radar noktasının da bayramda aktif olacağı bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem motorize ekiplerimiz hem asayiş ekiplerimiz hem JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekiplerimiz hem de sabit noktalarda çalışacak arkadaşlarımızla 6 bin jandarma ve emniyet personelimiz, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmeleri için mesai yapacak. Bu tedbirlerin dışında yine İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli tedbir planlamalarını bayrama göre yaptılar. Ticaret İl Müdürlüğümüz de bayram boyunca yapılacak denetlemelerin planlamalarını yaptı. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın bayramı huzurlu ve sağlıklı geçirmesi için planlamalarını yaptılar. Bayram boyunca da bu tedbirlerimiz sürecek."

Açıklamanın ardından Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığında incelemelerde bulunan Aktaş, personelle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Yönetim, İlhami Aktaş, İnceleme, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, kocaeli, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 6 Bin Güvenlik Görevlisi Bayramda Hizmette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:39:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 6 Bin Güvenlik Görevlisi Bayramda Hizmette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement