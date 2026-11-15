Kocaeli'de 73 yaşındaki Nuran Balıkçı, torununun pankartları için çarşaf dikiyor - Son Dakika
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Kocaeli'de 73 yaşındaki Nuran Balıkçı, torununun pankartları için çarşaf dikiyor

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Kocaeli\'de 73 yaşındaki Nuran Balıkçı, torununun pankartları için çarşaf dikiyor
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Kocaeli'de futbolsever Sertan Güner, anneannesinin diktiği çarşafları pankartlara dönüştürüyor. 73 yaşındaki Nuran Balıkçı'nın dikiş makinesiyle destek verdiği pankartlar, farklı liglerdeki taraftarların talebiyle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kocaeli'de futbolsever Sertan Güner, anneannesinin diktiği çarşafları pankartlara dönüştürerek tribünlere renk katıyor.

Kocaelispor taraftarı olan sosyal medya içerik üreticisi 25 yaşındaki Güner, 1,5 yıl önce takımını desteklemek için hazırladığı pankartların sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgi görmesi üzerine bu alana yönelmeye karar verdi.

Torununa destek olmak isteyen 73 yaşındaki Nuran Balıkçı da gençlik yıllarından kalan dikiş makinesiyle pankartlarda kullanılacak çarşafları dikerek çalışmalara katkı sağladı.

Anneannesinin diktiği çarşafları evindeki odasında pankartlara dönüştüren Güner, futbolcuların isimlerinin, takımların renklerinin, sembollerin ve çeşitli mesajların yer aldığı çalışmalar hazırlıyor.

Güner, Süper Lig başta olmak üzere farklı liglerde mücadele eden takımların taraftarlarından gelen talepler doğrultusunda çocukluk arkadaşı Mecit Bayrak'ın tasarımıyla hazırladığı pankartları sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına hazırladığı pankartlarla ortak olan Güner, özel pankartlar tasarladığı 26 milli futbolcunun isimlerini tribünlere taşıdı.

Güner'in, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa arasında 25 Eylül'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sergilediği pankartlar da taraftarların ilgisini çekti.

"Anneannemle iş yapmak bana gurur veriyor"

Sertan Güner, AA muhabirine, lise yıllarında çizim yaptığını, zamanla gelişen yeteneğini farklı alanlara taşıdığını belirterek, "Kağıda çizen beze, beze çizen duvara, duvara çizen her yere yapar misali bu işe de zamanla geçiş yaptım." dedi.

Pankart hazırlamaya başladıktan sonra anneannesinin de desteğini aldığını belirten Güner, "Anneannem dikiş yapıyordu ama küçük küçük yapardı. Bunu ona sorduğumda bana da yapabileceğini söyledi. Bezi götürüyorum, anneannem de diktikten sonra 'Alıver kuzum.' diyor. Aldığım çarşafları kendi evimde, odamda yapıyorum. Büyük pankartların çizimini ve boyamasını dışarıda yaptığım da oluyor. Anneannemle iş yapmak bana gurur veriyor." diye konuştu.

Güner, hazırladıkları milli takım pankartları ve her futbolcu için ayrı ayrı çektikleri videolar sayesinde izleyici kitlesine ulaştıklarını, ayrıca Altay Bayındır, Zeki Çelik ile Kaan Ayhan gibi milli oyuncuların bu paylaşımlara yaptığı yorumların ilginin artmasına katkı sağladığını kaydetti.

Pankart hazırlama sürecinden bahseden Güner, "Odada boya kokusunda uyuyamadığım oluyor. Kendi odamı ofisim gibi yaptım. 'Mahalleden globale' diye bir sözümüz var. İnşallah onu yerine getireceğiz." dedi.

"Torunuma destek olmak hoşuma gidiyor"

Nuran Balıkçı da gençliğinde dikiş kursuna gittiğini, torununun yardım istemesi üzerine ona destek olduğunu söyledi.

Balıkçı, torununun elindeki çarşaflar bittikçe sürekli yenisini getirdiğini belirterek, "Evde canım sıkılıyor, seve seve yapıyorum. Dikiş yapmak hoşuma gidiyor. Canım sıkıldıkça telefon ediyorum, getiriyor. İş yapmayı severim, torunuma destek olmak hoşuma gidiyor. 5 metrelik, 8 metrelik, 30 metrelik dikişler yaptım. Metre metre, santim santim ölçerek yapıyorum. Makinem 50 yıllık, önceden kullanamıyordum. Şimdi kullanma fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

Güner'in çocukluk arkadaşı ve ortağı Mecit Bayrak ise "Sertan'ın anneannesi aslında takımımızın kaptanı diyebilirim. Bezler onun elinden geçiyor. Sonrasında Sertan'a geliyor. Öncesinde benim tasarım aşamam oluyor. Ardından işin el emeği kısmını Sertan üretiyor. Sonrasında da pankartları tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına gönderiyoruz." diye konuştu.

Takım ayrımı yapmadan pankart hazırladıklarını dile getiren Bayrak, gelecekte daha büyük koreografiler hazırlamayı hedeflediklerini, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de çalışmalarının yer almasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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