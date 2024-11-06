Kocaeli'de Cinayet Davasında 10 Yıl Hapis Cezası

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 7 yıl önce meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla öldüren sanığa, yeniden yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtayın bozma kararının ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasında, maktul Furkan Öztürk'ün babası Yavuz Öztürk ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık H.Ç. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen iddia makamı, önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Sanık H.Ç, esasa ilişkin savunmasında, olayın geçmiş celsede anlattığı gibi gerçekleştiğini belirterek, "Yargıtay kararını kabul etmiyorum. Meşru savunma sınırları içindeyim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu da müvekkilinin eyleminin meşru savunma tanımına uyduğunu savunarak, bu doğrultuda karar verilmesini istedi.

Yavuz Öztürk ise sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini dile getirerek, H.Ç'nin cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, H.Ç'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Hereke Hacı Akif Mahallesi'nde 20 Ocak 2018'de meydana gelen hasarlı trafik kazasının ardından uzlaşmak için gittikleri Körfez ilçesindeki karakolun önünde tartışan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada, Furkan Öztürk (25), T.Ç. ile H.Ç. yaralanmış, Öztürk kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.Ç. ise tutuklanmıştı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2019'da görülen davada, meşru müdafaa koşulları oluştuğu gerekçesiyle sanık H.Ç'nin beraatine hükmedilmişti.